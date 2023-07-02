مطالبات بمقاطعة المنتجات السويدية.. إليك قائمة بأبرز الماركات

انطلقت حملات إلكترونية ودعوات مجتمعية لمقاطعة المنتجات السويدية احتجاجًا على منح الشرطة السويدية الإذن لمواطن من أصول عراقية لحرق القرآن الكريم خارج أمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، خلف حواجز معدنيّة ووسط حماية أمنيّة مشدّدة من الشرطة التي منعت اقتراب أحد منه أثناء ارتكابه هذا العمل الاستفزازي.

وفي الوقت الذي أدانت فيه دولًا عربية وإسلامية ومنظمات دولية عدة هذه الجريمة المستفزة، طالب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بـ مقاطعة المنتجات السويدية وكل دولة تسيء لثوابت الأمة الإسلامية وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

مقاطعة المنتجات السويدية

أدرج النشطاء في منصات التواصل الاجتماعي قائمة لأهم الماركات السويدية والعلامات التجارية التي اشتهرت بها السويد من أجل الدعوة لمقاطعتها واتخاذ موقف موحّد وقوي في وجه دولة أساءت لأكثر من مليار ومصف المليار مسلم بحجة "حرية التعبير".

أبرز الماركات السويدية

إليكم قائمة بـ أبرز الماركات السويدية التي يجب مقاطعتها نصرة للدين الإسلامي:

إتش أند أم: شركة متخصصة في بيع الأزياء العصرية للرجال والنساء والمراهقين والأطفال، لديها مئات الفروع في 62 دولة حول العالم.

أريكسون: شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتوفير أنظمة توصيل البيانات والاتصال عن بُعد.

أسترازينيكا: شركة أدوية بيولوجية عالمية وتركز على البحث والتطوير وتسويق العقاقير الطبية.

ستوريتيل: دار نشر سويدية، وواحدة من أكبر خدمات الاشتراك في العالم لبث الكتب الصوتية والإلكترونية.

إلكترولوكس: شركة رائدة في مجال الأجهزة المنزلية، مثل الثلاجات والمجمدات والأفران والمواقد وأفران الميكروويف وغسالات الصحون والغسالات ومجففات الملابس والمكانس الكهربائية ومكيفات الهواء وأجهزة تنقية الهواء والأجهزة المنزلية الصغيرة.

فولفو: شركة متخصصة في تصنيع الشاحنات والحافلات وآلات البناء وأنظمة القيادة للاستخدام البحري والصناعي.

أوريفليم: واحدة من أهم الشركات المتخصصة في تصنيع مواد التجميل ولها العديد من الأفرع في 60 دولة حول العالم.

إيكيا: متجر متعدد الأقسام لبيع الأثاث وأدوات المطبخ والإكسسوارات المنزلية،

تترا باك: شركة عالمية رائدة في مجال معالجة الأغذية وحلول التعبئة والتغليف.

سبوتيفاي: تطبيق يوفر أكبر خدمة موسيقية من نوعها في العالم.