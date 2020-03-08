بعد دخوله باراغواي بجواز سفر مزوّر.. الأسطورة البرازيلي "رونالدينيو" مُكبل اليدين أمام المحكمة

ألقت القوات الأمنية في باراغواي القبض على أسطورة كرة القدم البرازيلي السابق "رونالدينيو جاوتشو" لمحاولته دخول البلاد بجواز سفر مُزيف يوم الجمعة الماضي.

وقضى "رونالدينيو" ليلته في زنزانة مع شقيقه ومدير أعماله "روبرتو أسيس" قبل أن يمتثل أمام المحكمة أمس السبت بتهمة "تزوير أوراق رسمية".

واقتيد البرازيلي البالغ من العمر 39 عامًا، وأخاه إلى مركز للشرطة قبل تمام العاشرة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقا لبيان لمكتب الادعاء في باراغواي.

وأدلى "رونالدينيو" وشقيقه بإفادتيهما لقرابة 6 ساعات حول التزوير المزعوم لوثائق باراغوانية وجدت بحوزتيهما، الأربعاء، وقال البرازيليان إنهما أتيا إلى باراغواي لأسباب تتعلق بالعمل، وأضافا أن الوثائق عرضت عليهما كهدية من رجل الأعمال البرازيلي "ويلمونديس سوسا ليريا" المسجون بالفعل.

وتقدم الثنائي بطلب للإفراج عنهما، لكن القاضية "كلارا رويز دياز" قالت إن جريمتهما المزعومة "خطيرة وضد مصالح دولة باراغواي".

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وأضافت القاضية أن الشقيقين يشكلان خطرًا على رحلات الطيران، لذلك يجب الإبقاء عليهما قيد الاحتجاز.

وقال "طارق توما"، محامي "رونالدينيو" إن القرار "لا يصدق" وسيطعن ضده، مضيفًا للصحفيين "إنه (رونالدينيو).. لا يفهم ماذا يحدث".

ونشرت سلطات باراغواي صورة لوثيقة هوية، تحمل اسم "رونالدينيو"، وينسب إصدارها إلى سلطات باراغواي.

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وفي يوليو/ تموز عام 2019، أفادت تقارير بأنه تمت مصادرة جوازات السفر البرازيلية والإسبانية الخاصة باللاعب، بسبب تخلفه عن دفع ضرائب، وكذلك غرامات بسبب قيامه بالبناء غير القانوني على أراضي محمية طبيعية في البرازيل.

وقال وزير الداخلية في باراغواي، إقليدس أسيفيدو، لوسائل الإعلام المحلية في وقت سابق من الأسبوع الجاري: "أحترم شعبيته الرياضية، لكن يجب احترام القانون أيضا. بغض النظر عن مكانتك، لا يزال القانون مطبقًا".

نبذة عن الاسطورة رونالدينيو

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هو "رونالدو دي أسيس موريرا"، المعروف باسم رونالدينيو أو رونالدينيو غاوتشو، هو لاعب كرة قدم برازيلي مُعتزل، ويعتبر من أفضل لاعبين كرة القدم على مر التاريخ، آخر فريق لعب معه هو فلومينينسي البرازيلي.

كان " رونالدينيو " مختصًا بالركلات الحرة، وقدرة كبيرة على المراوغة الاستثنائية واللعب السريع.

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ومن المعروف "رونالدينيو" بالبرتغالي بمعنى "رونالدو الصغير" في البرازيل لقب "غاوتشو"، من أجل التمييز بينه وبين رونالدو، الذي كان يسمى بالفعل "رونالدينيو" في البرازيل. رونالدو ذهب ببساطة باسمه الأول على انتقاله إلى أوروبا، مما يسمح للتخلي عن رونالدينيو "غاوتشو" ويبقى فقط "رونالدينيو".

قبل انتقاله إلى "فلامينغو ريغاتاس"، لعب لدى ميلان، وأيضًا لفريق باريس سان جيرمان وبرشلونة، واحرز مع الفريق الأسباني دوري ابطال أوروبا لأول مرة في عام 2006 ونال الكرة الذهبية عام 2005.

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كما اخذ جائزة أفضل لاعب في العالم التي تقدمها الفيفا سنويًا عامي 2004 و2005 وأصبح مواطنًا إسبانيًا في يناير 2007. كما أُختير ليكون من أفضل لاعبي برشلونة على مر تاريخه.

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