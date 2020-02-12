بعد رحلة دامت 53 يومًا.. أول امرأة تصل بمفردها إلى مكة المكرمة على دراجة هوائية

وصلت شابة تونسية الى أراضي المملكة العربية السعودية على متن دراجة هوائية في رحلة استمرت 53 يومًا.

وقالت سارة حابة بأن رحلتها بدأت من قرية تدعى "تونس" في محافظة الفيوم المصرية.

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كما وثقت رحلتها بالصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستغرام"، والتي أظهرت جانبًا من رحلتها واحتفاء أشخاص كثيرين بها.

وأشارت حابة إلى أنها كانت تقود الدراجة لنحو 8 ساعات يوميًا، في ظل ظروف قاسية وسط الصحارى ومشاعر الخوف التي انتابتها في بعض الأوقات، حيث قطعت نحو 3 آلاف و 300 كيلو متر، مرت خلالها بالعديد من المدن والمحافظات في صعيد مصر وشمال السودان.

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ولفتت المعتمرة الشابة إلى أنها استقلت سفينة من بورت سودان عبرت بها البحر الأحمر نحو مدينة جدة.

وأشارت إلى أنها دخلت السعودية بتأشيرة سياحية، مؤكدةً أنها وجدت تشجيعا من غالبية الأشخاص الذين قابلتهم خلال رحلتها، بمن فيهم الدوريات الأمنية في مدينة جدة.

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وأضافت سارة أن المشكلة الثانية الذي تعرضت لها كان طلب السلطات السعودية في الميناء تركيب لوحة معدنية لدراجتها الهوائية، ما تسبب في بقائها أكثر من 6 ساعات في الميناء قبل مغادرتها.

وقالت سارة إنها كانت أوّل من دخل التراب السعودي عبر ميناء جدّة بنظام التأشيرات السياحية، الذي انطلقت السعودية في العمل به قبل فترة قصيرة.

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وعند وصولها إلى مكة التقت سارة بشقيقها، القادم من فرنسا، ودخلت الحرم المكي بدرّاجتها الهوائية وقت صلاة الجمعة، مشيرة إلى أنها قامت بمناسك العمرة مع شقيقها فور وصولها.

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