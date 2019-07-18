بعد زواجه من أمينة.. مسعود أوزيل يظهر بـ"لوك" جديد وزميله يشبهه بلاعبة أمريكية

غيّر لاعب خط الوسط في نادي أرسنال، مسعود أوزيل، إطلالته قبيل بدء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حضر التدريبات بشعر أشقر بلاتيني كان من المستحيل تفويتها.

زكما اللاعب الألماني من أصل تركي لصحيفة Sports Direct Football أن الإطلالة الجديدة جاء بعد خسارته لرهان مع زميله "ألكسندر لاكازيت".

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وقال "أوزيل" في فيديو نشره عبر الحساب الرسمي للصحيفة على تطبيق "إنستغرام": "خسرت رهانًا. أو فقدنا رهانًا ضد لاكا".

فيما سخر زميلة لاعب أرسنال، أوباميانج، من اللوك الجديد للاعب أوزيل، حيث نشر صورته بجانب لاعبة كرة القدم الأمريكية "ميجان رابينوي"، حيث علق قائلًا:"الآن أعرف كيف فازت الولايات المتحدة الأمريكية بكأس العالم للسيدات.. أفضل حلاقة قمت بها من أي وقت من قبل".

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يأتى ذلك المزاح وسط العديد من التقارير الصحفية عن محاولات أرسنال للتخلص من "أوزيل" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت قد ذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن أرسنال عرض لاعب الوسط الألماني على عدد من أندية الدوري التركي، وأوضحت أن أرسنال على استعداد لدفع جزء من راتب اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في الموسمين الأولين في الدوري التركي.

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وجاء عرض أرسنال للألمانى مسعود أوزيل على الأندية التركية جاء بطلب من "أوناي إيمري" مدرب أرسنال، والذي طالب إدارة الجانرز على التخلص من اللاعبين الذين يتقاضون أجورًا كبيرة دون أن يقدموا المستوى المطلوب والمتوقع.

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