بعد ساعات من اغتياله.. نشاطون يتداولون فيدو بكاء اللواء الفغم في رثاء الملك عبدالله

في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، فوجئ الشارع السعودي بنبأ مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم الضابط في الحرس الملكي، على يد صديق سابق له، إثر خلاف نشب بينهما.

ونعى عدد كبير من السعوديين، اللواء الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، عقب نقله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة.

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وفي غضون دقائق، تصدر هاشتاج "#عبدالعزيز_الفغم" مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، كما تصدر اسمه قائمة الأكثر بحثُا على موقع "غوغل" ونعى السعوديون الفغم ببالغ الحزن.

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وقد حظي اللواء عبد العزيز بشعبية كبيرة نظرًا لارتباطه بالملك سلمان، وظهوره معه في عدد من المناسبات، إضافة إلى كفاءته المشهود بها من الجميع وإخلاصه في عمله، كما كان حارسًا للملك عبد الله رحمه الله.

كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع صوت للواء الفغم وهو يرثي الملك عبدالله رحمه الله بعبرات حزينة ومؤلمة على فقده وبصوت باكي.

وكان الفغم قد "التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ وتخرج منها بنهاية عام 1412 وعيّن باللواء الخاص وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص".

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