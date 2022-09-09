بعد ساعات من وفاتها .. سحابة على شكل الملكة إليزابيث تظهر في سماء بريطانيا

نجحت سيدة بريطانية، من مدينة تيلفورد، في توثيق لحظة نادرة لسحابة على شكل الملكة إليزابيث الثانية تشكلت في السماء بعد ساعات من إعلان وفاتها الخميس عن عمر الـ96 عامًا.

وقالت بيكي لويتشفورد، صاحبة اللقطة النادرة، بأنها تواصلت مع MailOnline لمشاركة صورة السحابة الذهبية التي تشكلت بطريقة تشبه رأس الملكة الراحلة بعد ساعات من إعلان قصر باكنغهام نبأ وفاتها.

المصدر: MailOnline

وتُظهر الصورة المذهلة تشكيل يشبه رأس الملكة مع تاجها الملكي في السحب المتوهجة مع غروب الشمس الليلة الماضية.

وقالت السيدة لويتشفورد: "بعد سماع وفاة الملكة، ركبت في سيارتي مع زوجي وأثناء قيادتنا رصدنا سحابة تشكلت بطريقة تشبه رأس الملكة مع تاجها الملكي، كان المشهد مؤثرًا للغاية”.

كما شاركت سيدة تدعى ليان بيثيل صورة أخرى لسحابة تشكلت على شكل الملكة إليزابيث، والتي نجحت في توثيق اللحظة والتقاط صور مذهلة.

المصدر: MailOnline

وقالت السيدة بيثيل لوسائل إعلام محلية أنها فوجئت أثناء قيادتها السيارة عبر تيلفورد في ويست ميدلاندز مع ابنتها لاسي، 11 عامًا، عندما شاهدت سحابة رأت فيها صورة الملكة بقبعتها المشهورة التي يعرفها الجميع.

قوس قزح في فوق قصر باكنغهام

المصدر: MailOnline

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لقوس قزح ظهر فوق قصر باكنغهام بعد انتشار خبر وفاة الملكة إليزابيث بعد فترة وجيزة من ظهور قوس قزح آخر في قلعة وندسور بعد ظهر الخميس، حيث قال الكثيرون إن الملكة "أرسلت لنا علامة" وأنها "تركتنا حقًا". (حسب قولهم)

قال أحد مستخدمي تويتر: "جعلني قوس قزح في قلعة وندسور أبكي. أرسلت لنا ملكة قوس قزح علامة".

حداد وطني في بريطانيا على الملكة إليزابيث

أعلن قصر باكنغهام، مساء الخميس، وفاة ملكة بريطانيا، عن عمر ناهز 96 عاما، بعد تعرضها لأزمة صحية أنهت حياتها.

كما أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، رسميًا بدء فترة حداد وطني على الملكة إليزابيث ونشرت "إرشادات الحداد الوطني".

وذكرت الحكومة أن فترة الحداد الوطني ستستمر حتى نهاية يوم الجنازة الرسمية.

وتضمن الوثيقة إرشادات حول رفع الأعلام ومعلومات عن السفر وغيره من الأعمال والخدمات العامة،

وقالت الحكومة إنه لا يوجد أي التزام بإلغاء أو تأجيل الأحداث وجداول المباريات الرياضية أو إغلاق أماكن الترفيه خلال هذه الفترة، مضيفة أن ذلك يعتمد على تقدير كل منظمة على حدة.

بالدموع والشموع .. كيف ودّع العالم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية؟