بعد شهر من وفاتها.. أول ظهور لوالد الطفلة دانة القحطاني

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته لا نملك إلا أن نقول : ( إنا لله و إنا اليه راجعون ، و حسبنا الله و نعم الوكيل ، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها ) نتقدم بجزيل الشكر والامتنان و التقدير و العرفان لكل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة ابنتي ( دانه ) و نسأل الله تعالى العزيز الرحيم أن يجنبكم الشـر، و ان يحفظكم ذخرا و سندا كبيرا و عزيزا لنا ، نشكركم و نسأل الله ان يرعاكم بعنايته وأن بجنبكم كل مكروه. فقد كانت لتعزيتكم الرقيقة أبلغ الاثر في نفوسنا فإليكم خالص الشكر المقرون بصادق الود و الوفاء . نسأل الله تعالى ان يتغمد الفقيده بواسع رحمته و يسكنها فسيح جناته انه سبحانه و تعالى ولي ذلك و القادر عليه . شكر الله سعيكم وأعظم أجركم و جزاكم الله عنا خيـر جزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون ٨ / ٩ / ١٤٤٠ هـ . . اخوكم ابو دانه #وفاه_دانه_القحطاني #غناتي_دنى_دانه . . . . @mashil.505 . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

