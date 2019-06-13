بعد شهر من وفاتها.. أول ظهور لوالد الطفلة دانة القحطاني

نشر والد الطفلة السعودية دانة القحطاني مقطع فيديو لأول مرة بعد وفاتها عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" تحدث فيه باكيًا عن طفلته.

وقد وجه مشعل في المقطع رسالة شكر لكل من قدم التعازي له في وفاة طفلته المفاجئة، وكل من شاركه حزنه أو حتى اكتفى بالدعاء لصغيرته.

وأوضح القحطاني في المقطع باكيًا بأن هذه التعازي لها أثر في نفوسهم، مؤكدًا أن هناك من لم يعرفوا دانة عن قُرب، لكنهم لم يبخلوا عليها بالدعاء أو حتى بالتصدق على روحها.

وأضاف أنها كانت طفلة طيبة وغالية عليه وعلى كل أسرته، وأن فقدانها تسبب لهم في ألم نفسي شديد، وتابع قائلاً: “كانت ضيفة عندنا ورجعت لمن خلقها”.

يذكر أن وفاة الطفلة دانة الشهر الماضي بعد إصابتها بنوبة قلبية شكلت صدمة لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل عدد كبير من المغردين على تويتر عبر وسم يحمل اسم الطفلة "#وفاة_دانة_القحطاني"، ناقلين تعازيهم الحارة لعائلة الطفلة، معبرين عن حزنهم لهذا الخبر المؤلم والصادم.

دانة القحطاني كانت قد حققت شهرة واسعة هي وشقيقتيها التوأم “غناتي ودنى” القحطاني، بنشرهن مقاطع من تفاصيل حياتهن الخاصة، حيث استطعن جذب عدد كبير من المتابعين.

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