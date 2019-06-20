بعد طول انتظار.. تحصل على الجنسية الأمريكية بعمر الـ 103

بعد انتظار دام 15 عامًا، حصلت المهاجرة "أندريا جوزيف" على الجنسية الأمريكية وهي بعمر الـ103 أعوام.

وبهذا النبأ تصدرت "أندريا" التي تقيم في ولاية فلوريدا، عناوين الأخبار.

وقال مفوض مقاطعة ميامي داد "جان مونتيستيم"، أن أندريا جوزيف أقسمت اليمين كمواطنة أميركية، يوم الجمعة الماضي، قبل بضعة أشهر فقط من عيد ميلادها المائة وأربعة.

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وأضاف "مونتيستيم" أن جوزيف هاجرت من هايتي قبل 15 عامًا، وأصبحت مُقيمة بشكل دائم في الولايات المتحدة.

فيما اعتبر المفوض أن منح الجنسية لجوزيف "يجسد الاندماج في مقاطعة ميامي داد".

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وقالت حفيدتها "ميلدريد أوجي": "من الواضح أننا لم نعتقد أن هذا سيصبح حقيقة. إنه إنجاز عظيم لجدتي، نحن متحمسون وسعداء بهذا الإنجاز".

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