بعد ظهوره في واجهات "الشانزلزيه".. باكستانيون ضد استحواذ دور الموضة على صندل الفقراء

أثار الحذاء الجديد لدار "كريستيان لوبوتان" الفرنسية للأزياء الفاخرة، والذي استوحت تصميمه من الصنادل الباكستانية التقليدية :الشابال"، انتقادات بالشارع الباكستاني واعتبروه "استحواذًا ثقافيًا".

وعرضت العلامة الفرنسية الحذاء الجديد المستوحى من "الشابال أو صندل عمران" شهر مارس عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، مشيرة الى أنه تم تصميم أحد جوانبه يأتي من المعدن، فيما الجانب الآخر يميل إلى البرتقالي وهو مُزيّن بقطع معدنية صغيرة.

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وفي باكستان، رحب البعض بـ"صندل عمران" بالنسخة الفرنسية إلا أن الكثرين سخروا من فكرة دفع مئات اليوروهات والدولارات لشراء صنادل شعبية.

فيما اعتبر القسم الكبير من الباكستانيين أن ما قامت به العلامة الفرنسية يُعتبر "استحواذًا ثقافيًا" وهو أمر يتكرر في أوساط الموضة، ففي السنوات الأخيرة، أثارت ضفائر "دريدلوكس" الأفريقية على عارضات بيضاوات في عرض لـ"مارك جايكوبز" الجدل فضلًا عن "بومرانغ" باعته دار "شانيل" بسعر 1260 يورو واعتبر "استعارة" من سكان أستراليا الأصليين، تضاف إلى ذلك عمامات اعتمرتها عارضات لدى "غوتشي" وندد بها السيخ.

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وأمام الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سحبت صورة "صندل عمران" من حساب "كريستيان لوبوتان" عبر "إنستغرام".

وأوضحت الدار بأن التصميم الجديد "يعبر فقط عن حب المصمم لوبوتان لثقافات متنوعة، الذي أعرب عن أسفه لكون بعض الأشخاص شعروا بـ"الإهانة".

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وأضاف: "تصاميمي غالبًا ما تحتفي بالعمل الحرفي والتقاليد أو الثقافات المختلفة، العالم وتنوعه لطالما كان في صلب عملي".

في المقابل، يرى المصمم الباكستاني كاميار روكني أن الاتهامات الموجهة إلى لوبوتان لا أساس لها موضحًا: "عندما نزور مناطق مختلفة من العالم نستوحي منها، وهذا ينعكس على تصميمنا، والأمر ليس سيئا"، وكان لوبوتان زار باكستان في أبريل 2017.

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صندل عمران

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ينتعل "الشابال" أو "صندل عمران" العمال الفقراء كما النخبة السياسية في البلاد، منهم رئيس الوزراء الحالي عمران خان.

وجاءت تسمية الصندل التقليدي تيمنًا بالفنان الباكستاني عمران قريشي.

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وكان "الشابال" قد بدأ يسجل تراجعًا على ما يفيد به العاملون في صناعته، إذ أن الشباب راحوا يفضلون تصاميم حديثة أكثر، إلا أن انتعال عمران خان لهذه الصنادل خلال تظاهرات ضخمة للمعارضة عام 2014 أنعش مبيعاتها، وقد انتخب عمران خان العام الماضي رئيسًا للوزراء.

وعادة ما تكون الصنادل الباكستانية مُجردة من أي زينة مع شرائط جلدية تغطي القدم ونعل مطاطي بكعب صغير، ومنذ أجيال، ينتعلها الباشتون الموجودون خصوصًا في شمال غرب باكستان الذي تشكل بيشاور عاصمته.

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