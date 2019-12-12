بعد عام على تقنينها.. حسناء كندا ترتدي زي "الماريجوانا" في مسابقة ملكة جمال الكون

فاجأت ملكة جمال كندا "أليسا بوسطن" لجنة التحكيم في مسابقة ملكة جمال الكون 2019 التي أقيمت يوم السبت الماضي بارتداء زي غريب خلال فقرة مسابقة الأزياء الوطنية.

واختارت "أليسا" ملابسًا مستوحاة من نبتة "الماريجوانا" احتفالًا منها لتقنين بيع هذه المادة في بلادها في أكتوبر من العام الماضي.

وكان "زي الماريجوانا" الذي ارتدته احسناء الكندية عبارة عن تجسيد للنبتة في قبعة ضخمة، كما كان فستان أليسا بوسطن مستوحى من المادة المخدّرة.

وقال "أليسا"، البالغة من العمر 24 عامًا: "أنا ماريجوانا طبية... كندا كانت الدولة الثانية التي شرعتها".

وعلى الرغم من استغراب العديد من النشطاء لهذا الزي، دافعت ملكة جمال كندا عن تشريع الحشيش الطبي كحل لمختلف الحالات الصحية.

يذكر أن تقنين الحشيش حيز التنفيذ في منتصف ليلة 17 من أكتوبر وتحدى السكان المحليون البرد القارس في بعض المناطق لشراء أول غرامات قانونية من هذه المادة المخدرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قام مجلس الشيوخ الكندي بالتصويت بالأغلبية لصالح قرار يقضي بتشريع استخدام القنب لأغراض ترفيهية.

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