بعد عجزها عن دفع الإيجار.. "لويس فيتون" تغلق أكبر متاجرها في هونغ كونغ

أعلنت العلامة التجارية الفاخرة "لويس فيتون- Louis Vuitton" عن إغلاقها أكبر متاجرها في أحد مراكز التسوق الراقية في هونغ كونغ بعد عجزها عن دفع الإيجار.

وكشفت الماركة العالمية عن نيتها للإغلاق متجرها في مركز "تايمز سكوير" التجاري في هونغ كونغ بعدما رفض مالك العقار -وهو شركة "وارف للاستثمار العقاري"- خفض قيمة الإيجار التي تبلغ 642 ألف دولار أمريكي للشهر الواحد.

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ويحتل متجر LV مساحة تبلغ ألف متر مربع تقريبًا في الطابق الثاني من المركز التجاري الذي يقع في منطقة خليج كوزواي التجارية.

وجاءت أخبار الإغلاق المحتمل بعدما نشرت حكومة هونغ كونغ أحدث أرقام مبيعات التجزئة التي سجلت انخفاضًا للشهر العاشر على التوالي في نوفمبر 2019 على أثر الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها هونغ كونغ.

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وألقت الحكومة باللوم على الاحتجاجات العنيفة، مُحمّلة إياها مسؤولية تعطيل السياحة والتأثير على الميول الاستهلاكية.

وشكّل مركز "تايمز سكوير" هدفًا لمسيرات "شوب ويذ يو-Shop with you" حيث كان يجتمع المحتجون ويرددون شعارات على أمل إجبار المتاجر على الإغلاق وفرض ضغوط اقتصادية على الحكومة.

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