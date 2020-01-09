بعد عقد قرانهما بأيام.. ثنائي كندي من بين ضحايا الطائرة الأكرانية المنكوبة في إيران

تصدر نبأ سقوط طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينغ 737 تحطمت في إيران بعيد إقلاعها من طهران، فجر أمس الأربعاء، ومقتل 176 شخص عناوين الصحف والمواقع الإخبارية حول العالم.

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وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية بعدها جنسيات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة والتي جاءت كالتالي:

82 إيرانيًا

63 كنديًا

11 أوكرانيًا

10 سويديين

4 أفغان

3 ألمان

في حين كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل مأساوية لضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

ومن بين قصص الضحايا كانا زوجان عقدا قرانهما حديثًا، لكن القدر لم يشأ أن يدوم ارتباطهما طويلًا.

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وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم، أن الكنديين "أراش بورزارابي" (26 عامًا) و"بونيه جورجي" (25 عامًا) سافرا إلى إيران مؤخرًا من أجل عقد قرانهما هناك.

وكان الزوجان طالبان يدرسان علوم الحاسوب في جامعة ألبرتا الكندية ويسكنان في مدينة إدمونتون الكندية.

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وعلى متن الطائرة الأوكرانية نفسها، كان هناك أربعة أشخاص ممن شاركوا في حفل زفاف الزوجين قبل أيام.

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