بعد علاقة حب استمرت 15 عامًا.. رئيسة وزراء فنلندا تخسر زوجها

البوابة - توجهت رئيسة وزراء فنلندا المنتهية ولايتها سانا مارين نحو حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" للإعلان عن طلبها الانفصال عن زوجها رغم مرور 3 سنوات فقط على زواجهما بعد علاقة حب استمرت 16 عامًا.

وكشفت مارين في منشورها الذي جاء عبر خاصية "القصص – Stories" بأنها تقدمت بطلب الطلاق من زوجها ماركوس رايكونن الذي وصفته بـ"الصديق".

وقالت مارين في منشورها الذي أعاد زوجها نشره عبر حسابه: "نحن ممتنان لمدة 19 عاما قضيناها معًا ولابنتنا الحبيبة، سنبقى أفضل الأصدقاء".

وتزوجت مارين من لاعب كرة القدم الفنلندي رايكونن عام 2020، عندما كانت رئيسة للوزراء وتتولى مكافحة جائحة COVID-19. فيما كان رايكونن يعمل مع شركة رأس المال الاستثماري.

فضيحة رئيسة وزراء فنلندا

وكانت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين قد تعرضت في أغسطس الماضي لفضيحة مدوية حين انتشرت مقاطع فيديو لها وهي تراقص شابًا غريبًا بوضع حميمي ومشبوه بالإضافة إلى مجموعة من الرجال الآخرين، في إحدى حانات العاصمة هلسنكي.

وأثارت مقاطع الفيديو ضجة لدى الرأي العام في فنلندا خاصة بعدما تبين بأن الشاب الذي كانت تراقصه هو لاعب الكرة السابق Markus Räikkönen الأب منها لطفلة أنجبتها وعمرها حاليًا 5 أعوام.

كما راقصت مارين 4 رجال في نادي Teatteri، حين دعاها كل منهم إلى حلبة الرقص، وأحدهم كان مطرب البوب الفنلندي Olavi Uusivirta

ولم تتوقف الفضائح عند هذا الحد، بل خضعت سانا مارين لاختبار تعاطي المخدرات، بعد ظهورها بفيديو سابق وهي ترقص بشكل جنوني مع مجموعة من الفتيات والأصدقاء، بإحدى الحفلات.

وطالب حينها عدد من أعضاء الأحزاب السياسية في بلادها بضرورة إقالتها من منصبها.

وفي أبريل الماضي، خسرت مارين الانتخابات البرلمانية الفنلندية أمام حزب الائتلاف الوطني اليميني المعارض في منافسة صعبة.

تعتبر مارين، البالغة من العمر 37 عامًا، أصغر رئيسة وزراء في العالم عندما تولت منصبها في عام 2019.

تعمل مارين حاليًا كرئيسة وزراء انتقالية حتى يمكن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وقد واجهت انتقادات بسبب الإنفاق العام المرتفع لحكومتها.