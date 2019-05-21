بعد مشاركتها بطقس مسيحي.. برلمانية سنيّة تحتسي القهوة في نهار رمضان

قوبلت النائبة اللّبنانيّة رولا الطبش، عضوة كتلة المستقبل التابعة لرئيس الحكومة سعد الحريري، بانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتسائها القهوة في نهار رمضان.

وقد ظهرت الطبش وهي تشرب القهوة أثناء تقديم العزاء برحيل البطريرك مار نصرالله بطرس صفير من الصرح البطريركي في بكركي (البطريركية الانطاكية السريانية المارونية) في بث تلفزيوني حي نقلته جميع القنوات الفضائية اللبنانية.

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وانتشرت صورة النائبة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، واختلفت وجهات النظر والآراء حولها.

واعتبر عدد من مستخدمي مواقع التواصل أن من واجب النائبة، التي تمثل الطائفة السنيّة في البرلمان اللبناني، أن تحترم حرمة شهر رمضان بغض النظر من موقفها من الصيام.

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ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها النائبة رولا الطبش الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، اذ سبق وأن تعرضت لانتقادات واسعة بعد مشاركتها في طقس مسيحي أثناء حضورها قداسًا للمحبة والسلام في بيروت.

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ولم يكن دخول الطبش الكنيسة ما أثار غضب الناشطين عبر مواقع التواصل في ذلك الوقت، والذين رأوا أنّ من الطبيعي مشاركة المسلمين للمسيحيين في مناسبات اجتماعيّة، ومشاركة المسيحيين للمسلمين في مناسباتهم الخاصة.

لكنّ الأمر المفاجئ بالنسبة لهم هو تقدم الطبش إلى الكاهن، لكن الكاهن لم يناولها القربان بل اكتفى بوضع الكأس على رأسها، علمًا أنّ هذا الأمر من الطقوس التي يتبعها المسيحيون حصرًا.

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