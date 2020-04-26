بعد مشاركتها رجال الأمن وجبة الإفطار.. اسم المراسلة بشاير آل قبوص يتصدر "الترند" في السعودية

تصدر اسم مراسلة قناة الإخبارية السعودية بشاير آل قبوص قائمًا الأكثر بحثًا على محرك "غوغل" بعد ظهورها في مقطع وهي تشارك رجال قوات الطوارئ الخاصة إفطار أول يوم رمضان.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع على مواقع التواصل، فيما أشاد مغردون بقيام رجال الأمن بأداء مهامهم وواجبهم على أكمل وجه.

وكانت الإعلامية بشاير قد اكتسبت شهرة واسعة بعد مساهمتها في ضبط رجال الأمن لرجل يمني الجنسية كان يعيش مع خاطفة الدمام، حيث كان لها دور كبير بإلقاء الجهات الأمنية، القبض على شخص يمني كان يعيش مع خاطفة الدمام والمُختطفين.

ولم يتطرق المُختطفين إلى هذا الشخص، لكن بمتابعة الإعلامية بشاير المستمره لهذا القضية توصلت إلى معلومات عنه من الجيران، الأمر الذي دفعها لإبلاغ الجهات الأمنية والمساهمة في القبض عليه.

نبذة عن الإعلامية بشاير

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هي بشاير ال قبوص من مواليد محافظة سراة عبيدة، من قبيلة وقشة قرية وادي حارث أهل الخمرة، تحمل الجنسية السعودية.

حصلت بشاير على شهادة البكالوريوس في الاعلام من جامعة البحرين تخصص إذاعة وتلفزيون، متزوجه ولها اولاد.

وبخصوص دور بشاير في قضية خاطفة الدمام، فقد نجحت في تحديد هوية شريك مريم وهو رجل يمني يدعى منصور بالأربعين من عمره وتمكن من الاختفاء قبل إلقاء القبض على شريكته، وهناك أدلة تشير إلى أنه الشريك الأول في خطف الأطفال.

وبحسب الصحفي أبو طلال الحمراني، فإن منصور اليمني كان يقيم في بيت الخاطفة منذ 20 عامًا، ولم يتم تحديد ما إذا كان زوج مريم شرعًا أم لا.

وتصدر حينها هاشتاق "#بشاير_آل_قبوص" موقع "تويتر" بعدما نجحت صحفبة تحمل هذا الاسم في الكشف عن هوية شريك مريم خاطفة أطفال الدمام بالاستعانة بالجيران وإعلام الجهات الأمنية بموقعه، ما دفع الكثير من السعوديين للإشادة بجرأتها وشجاعتها في إظهار الحقيقة.

ولقي العمل البطولي للصحفية استحسانًا كبيرًا من قبل العديد من النشطاء، الذين كتبوا في تعليقاتهم: كل الكلمات ما تكفي لشكر وتقدير بشاير آل قبوص.

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