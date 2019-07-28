بعد نشرهم صورة سيئة له.. ملك جمال سابق يرسل "سيلفي" للشرطة لمساعدتهم في البحث عنه

صدم عارض أزياء سابق هارب من العدالة الشرطة البريطانية بإرسال صورة سيلفي إليهم، وطلب باستبدال صورته المُستخدمة في البحث عنه.

وكانت شرطة مدينة "لينكولنشاير" تبحث عن عارض الأزياء السابق "ستيفن ميرفي" (33 عامًا)، عندما نشرت صورته في محاولة لتعقبه.

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وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، أدهش ستيفن الذي سبق وفاز بلقب ملك جمال "بوسطن"، السلطات بنشر صورة سيلفي في الجريدة المحلية التي نشرت قصته وطلبت مساعدة أي شخص يعرف مكانه.

وقال ستيفن لمراسل لينكولنشاير: "إذا كتبتم اسمي بشكل صحيح، لا تضعوا أسوأ صورة لي، والتي تم تصوريها بعد قضائي 3 أيام في الحجز في بوسطن، حتى تتمكنوا من القبض علي، انشروا هذه الصورة فهي أفضل".

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ووفقًا للتقارير، تبحث الشرطة عن ستيفن بعد تغيبه عن المثول أمام المحكمة في 9 يوليو الماضي، حيث يواجه اتهامات بالتسبب في أضرار جنائية في بوسطن في 8 مايو.

ولم يكتف ستيفن بذلك فقط، بل كان يسخر من الشرطة على صفحته على "فيسبوك"، وينشر صورًا للضباط وهو يقول: "أنا أدير هذه المدينة، وليس أنتم".

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