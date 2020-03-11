بعد وفاة زوجته بأشهر.. مسن أردني يتزوج في عمر الـ 103 سنوات

احتفل مُعمر أردني يبلغ من العمر 103 عامًا بعقد قرانه لتكون الواقعة الأولى لمعمر يعقد قرانه بهذا العمر.

وكشفت وسائل إعلام محلية في الأردن بأن المُعمر عارف عطية الجداية، من بلدة صما شمال الأردن، أقدم على خطبة سيدة بعمر 49عامًا، وذلك لتكمل معه حياتها، عقب وفاة زوجته الأولى قبل عدة أشهر.

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وبحسب مقربون من الحاج فإن زوجته الراحلة أم أبراهيم توفت في شهر أكتوبر من العام الماضي، وعقب ذلك حاول الأبناء، إقناع والدهم المُعمر للعيش معهم في منازلهم، إلا أنه رفض ذلك، وأكد رغبته العيش بمنزل مستقل مع زوجته.

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وأكد أقاربه أن عارف يتمتع بصحة جيدة وبقي مواصلًا عمله في التجارة حتى سنوات قريبة، لافتين إلى أنه يتمتع بروح شبابية وهو ما دفعه للإقدام على خطوة الخطوبة.

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