بعد يوم من إغلاقه.. إعادة تفعيل حساب الرئاسة السورية على "إنستغرام"

أعلنت الرئاسة السورية أمس الأربعاء أن إدارة تطبيق "إنستغرام" أعادت تفعيل حسابها بعد أن أغلقته ليوم واحد.

وأشارت الرئاسة السورية في تعليق نشرته على حسابها الرسمي على "فيسبوك" الى أن "إدارة إنستغرام تعيد تفعيل الحساب مرة أخرى، وتفك الحظر عن جميع الأجهزة التي كان يدار من خلالها الحساب.. مع استمرار إغلاق حسابات وطنية أخرى غير حساب الرئاسة".

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وأكدت الرئاسة أن إعادة تفعيل الحساب جاءت "بعد نشرنا لخبر إغلاق حسابنا على إنستغرام.. وتداول الخبر من قبل عشرات المواقع والصفحات والحسابات الوطنية والصديقة".

وتابعت "نجدد التأكيد على أن تواجدنا على وسائل التواصل الاجتماعي مستمر، وفي حال حدوث أي طارئ يمنعنا من هذا الوجود سنعلن عنه في حينه وأولا بأول عبر وسائل الإعلام الرسمية المعروفة".

وكانت الرئاسة قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أن "الحساب تم إغلاقه دون سابق إنذار أو سبب منطقي، إضافة إلى منع كل الأجهزة التي كان هذا الحساب يدار عبرها من الدخول إلى الموقع كليًا.

وبحسب البيان، اعتبرت الرئاسة أن سبب إغلاق الحساب هو "الحصار الشامل المفروض على سوريا"، والذي يشمل إغلاق بعض الحسابات والقنوات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن "المواقع التي أغلقت تم انتقاؤها بشكل مدروس"، وأنّ المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أخرى مشابهة في إغلاق المواقع التابعة لها، بسبب تصاعد الحرب الناعمة على سوريا بعد انحسار الحرب العسكرية". (حسب النص الأصلي)

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كما أعلنت الرئاسة افتتاح حساب جديد في "إنستغرام"، نشرت فيه مجموعة من الصور للرئيس السوري بشار الأسد ولقاءاته، وقدّمت اعتذرًا عن "قلة عدد المنشورات على الحساب كونه لا يزال جديدًا".

يُشار إلى أنّ الرئاسة السورية تنشط منذ العام 2013 في "فايسبوك" و"تويتر"، وفي عام 2016، أغلقت إدارة "فيسبوك" صفحة الرئاسة الرسمية، وكذلك أغلق "يوتيوب" القناة الخاصة بها، ولا يوجد حتى الآن أي حساب للرئاسة موثّق بالعلامة الزرقاء.

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ويأتي قرار "إنستغرام" إغلاق حساب الرئاسة السورية، بعد أيام من إغلاقه أيضًا حسابات منسوبة إلى قادة ومؤسسات عسكرية إيرانية على رأسها قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني. وأُغلق 14 حسابًا، أغلبها منسوبة إلى الحرس الثوري الإيراني وأعضاء فيه.

ولم تصدر "إنستغرام" أي تعليق لكن متحدّثا باسمها قال الأسبوع الماضي بعد حظر حسابات عدة لقادة في الحرس الثوري الإيراني "نحن نعمل بموجب الضوابط القانونية الأميركية على صعيد العقوبات".

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