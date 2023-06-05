بعد 30 عامًا.. 7 اختلافات بين زفاف الملك عبدالله وابنه الأمير الحسين

البوابة - اتجهت أنظار العالم الأسبوع الماضي نحو العاصمة الأردنية عمّان التي احتفلت بزواج ولي العهد الأمير الحسين من الأميرة رجوة الحسين في حفل زفاف ملكي شهده ملوك وملكات وأمراء وأميرات من جميع أنحاء العالم.

وأعاد الزفاف الملكي الأردني إلى الأذهان حفل الزفاف الذي شهده عمان في 10 يونيو 1993 بزواج عبد الله - الأمير عبد الله بن الحسين حينها - من الآنسة رانيا الياسين، والتي لقبت لاحقًا بـ"الأميرة رانيا العبدالله”.

ورغم مرور 30 عامًا على زواج الملك عبدالله من الملكة رانيا، إلا أن الكثير من مراقبي الحدث الملكي الجديد بدأ بمقارنة الزفافين واستنباط أوجه التشابه والاختلاف بين الزفافين.

7 اختلافات بين زفاف الملك عبدالله وابنه الأمير الحسين

1- مأدبة العشاء أو لقِرى أو القْرَا

في 1993: أقام الملك الراحل الحسين بن طلال مأدبة غداء في مضارب بني هاشم بمناسبة زفاف نجله الأكبر الأمير عبدالله.

في 2023: أقام الملك عبدالله الثاني مأدبة عشاء مهيبة في مضارب بني هاشم – الديوان الملكي حضرها نحو 4000 مدعو، والتي يُطلق عليها في الأردن لفظ "لقِرى"، أو "القْرَا"، وهي عادة أردنية أصيلة تدلّ على طيب المنبت، وسخاء اليد، والعلاقة الحميمة بين صاحب الوليمة والمدعوين.

2- زفة العروس

في 1993: زفّ الأمير فيصل الآنسة رانيا الياسين لزوجها الأمير عبدالله الذي كان ينتظرها في مدخل قصر زهران العامر إلى جانب والده الملك الحسين ووالدته الأميرة منى.

في 2023: زفّ الأمير هاشم بن عبدالله الآنسة رجوة آل سيف لزوجها الأمير الحسين بن عبدالله الذي كان ينتظرها في شرفة قصر زهران العامر بوجود والده الملك عبدالله والملكة رانيا وأفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من جميع أنحاء العالم.

3- تاج العروس

في 1993: كسرت الملكة رانيا البروتوكول الملكي، وقررت عدم ارتداء التاج الملكي في حفل زفافها، واستبدلته بعصابة رأس مطرزة بالخيوط الذهبية تتناسب مع فستانها الأبيض والذهبي.

في 2023: ارتدت الأميرة رجوة الحسين تاج ألماسي صنع خصيصًا لها من قبل دار يان سيكارد، وحمل عبارة "رجوة من الله".

4- فستان العروس

في 1993: اختارت الأميرة رانيا أن ترتدي فستان صمم خصيصًا لها من توقيع المصمم البريطاني بروس أولدفيلد، وتميز بأكمام قصيرة وزخارف ذهبية.

في 2023: اختارت رجوى المصمم اللبناني الشهير إيلي صعب أن يصمم فستان زفافها والذي صنع من الكريب الحريري بكمين طويلين، مع تفاصيل ثنيات دقيقة تلتف حول الصدر والخصر لتحدّد الجزء الأعلى من الفستان، وعزّزه بذيل طويل مزيّن ببتلات الزهور واللؤلؤ.

وذكرت العلامة أن فستان الزفاف مصمم من 550 بتلة ومشغول بـ6 كيلوغرامات من قطع اللآلئ والكريستال والخرز، وقد عمل فريق مكون من 20 شخصًا لمدة 3 أشهر على إنجاز الفستان.

5- الموكب الأحمر

في 1993: زفّ الأمير عبدالله زوجته العروس في موكب ملكي مهيب على متن سيارة من طراز "لينكولن كونتيننتال" موديل 1961.

في 2023: زف الأمير الحسين عروسه رجوة في موكب ملكي مهيب على متن سيارة من طراز "رينج روفر" من "وود اند بيكيت" موديل عام 1984، وهي السيارة ذاتها التي تم تخصيصها للراحلة الملكة إليزابيث خلال زيارتها للأردن في ذلك الوقت. وصُنعت السيارة من قبل شركة صناعة السيارات البريطانية "وود آند بيكيت". واستخدم الملك الحسين، والملكة إليزابيث السيارة حينها في زيارة للبتراء ومواقع أخرى في جنوب الأردن.

6- بدلة العريس

في 1993: ارتدى الأمير عبدالله زي عسكري

في 2023: ارتدى الأمير الحسين بن عبدالله بدلة عسكري مستوحاة من التصميم المتميز الذي ارتداه الملك عبد الله الثاني في يوم زفافه، تجسيدًا للإرث الغني للهاشميين، إذ تشيد أكمام البدلة بالأسلوب الخالد الذي تميز به الملك عبد الله الأول.

7- باقة العروس