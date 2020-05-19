بعد 35 عامًا.. بيع حذاء أسطورة السلة الأمريكي "مايكل جوردان" بمبلغ قياسي

لم يكن "مايكل جوردان" بعيدًا عن تحطيم الأرقام القياسية خلال مسيرته في عالم كرة السلة، لذا ليس مستغربًا بأن يحطم زوج من أحذيته الرياضية رقمًا قياسيًا في مزادات الأحذية الرياضية.

وأعلنت دار "سوثبيز- Sotheby's" عن بيع زوج من أحذية "جوردان" من طراز "first-ever Air Jordan" بسعر 560 ألف دولار، أي بأكثر من ثلاثة أضعاف السعر المقدر.

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وكشفت الدار بأن الحذاء المباع كان قد ارتداه الأسطورة الأمريكي في مبارياته عام 1985.

وتم تصنيع الحذاء " خصيصًا لأسطورة لاعب كرة السلة، فهو يتميز بالأربطة الحمراء بدلًا من اللونين الأسود والأبيض، إضافة إلى وجود توقيع "مايكل جوردن"، الذي لا يزول وقدمه جامع خاص إلى المزاد في Sotheby's.

وأوضح "سوثبيز" أن 10 مزايدين، من جميع أنحاء العالم، تنافسوا على حذاء "نايك" الموقع من اللاعب، قبل إغلاق المزاد عبر الإنترنت.

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وتزامنت عملية البيع - التي تأتي بعد 35 عامًا من إطلاق أول طائرة من طراز Air Jordan - مع الحلقات الأخيرة من المسلسل الوثائقي ESPN "The Last Dance" ، الذي يحكي قصة مسيرة "جوردان" وبطولته النهائية مع فريق Bulls.

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وحطم هذا البيع سعر مزاد قياسي سابق لحذاء "Moon Shoe" لنايك العام الماضي، حيث تم بيعه مقابل 500 ألف دولار أمريكي.

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