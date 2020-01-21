بعد 48 عامًا من الفراق.. "فيسبوك" يجمع شمل عائلة بنغلادشية

ساعد مقطع فيديو انتشر بشكلٍ فايروسي على موقع "فيسبوك" رجلًا من بنغلاديش يبلغ من العمر 78 عامًا على لم شمل أسرته بعد اختفائه في رحلة عمل 1972.

وتعود تفاصيل القصة إلى انتشار مقطع فيديو لرجل سبعيني على "فيسبوك" يطلب فيه المساعدة في علاجه الطبي شوهد أكثر من مليون مرة.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" أن حبيب الرحمن، الذي ينحدر من باجرام في سيلهيت، غادر في رحلة عمل إلى مدينة شيتاغونغ الساحلية عندما كان في الثلاثين من عمره، لكنه فُقد هناك وانقطعت أخباره عن عائلته.

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ونقلت الصحيفة عن عائلة حبيب بأنهم بحثوا عنه على مدى سنوات من دون جدوى، إلى أن رصدته زوجة حفيد له مقيم في الولايات المتحدة في تسجيل مصور نُشر هذا الشهر على "فيسبوك".

وقال كفاية حسين وهو أحد أحفاد حبيب الرحمن ويقيم في سيلهيت: "لقد أخطرتنا بالأمر وهرعنا إلى المستشفى واكتشفنا أن جدنا لا يزال على قيد الحياة".

وأشار الشاب البالغ عشرين عامًا إلى أن حبيب الرحمن أكد اسم زوجته التي توفيت سنة 2000 قبل العثور عليهن وأسماء أفراد آخرين من العائلة.

ولفتت ممرضته "راجية بيغوم" التي تعتني بالرجل المسن منذ خمس سنوات، إلى أن حبيب الرحمن أمضى السنوات الأخيرة متصوفًا في معابد الصوفيين في مقاطعة ملفيبازار في جنوب سيلهيت.

وأدخل المستشفى في سيلهيت في وقت سابق هذا الشهر جراء كسر في الذراع، ونتيجة عدم امتلاكه الموارد المالية اللازمة للعملية الجراحية، طلبت ممرضته من مريض آخر التقاط تسجيل مصور له ونشره عبر "فيسبوك" للمساعدة على جمع التبرعات.

وأوضح كفاية حسين "هو لم يتعرف إلينا في بادئ الأمر لكن عندما رأى أقارب والدي الأكبر سناً، تعرف إلينا على الفور وبدأ بالبكاء كالأطفال".

ومن المتوقع وصول أقارب لحبيب الرحمن إلى بنغلادش من بريطانيا والولايات المتحدة للمّ شمل العائلة بعد طول فراق.

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