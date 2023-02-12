بعيدًا عن الصلاة.. إمام يستعرض مهاراته في كرة القدم داخل المسجد

أثار مقطع فيديو لإمام يلعب كرة القدم داخل أحد المساجد في مصر موجة تعليقات بين مؤيدين ورافضين، فيما اختار البعض التعليق الطريف على الموقف غير المسبوق.

وشوهد الإمام في مقطع الفيديو، وهو يسجل يمرر كرة القدم نحو أحد الأطفال الذي توقف أمام إحدى البوابات كحارسٍ للمرمى، فيما وقفت مجموعة أخرى من الأطفال بالقرب منهم لمراقبتهم بانتظار دورهم في اللعب.

وأحدث مقطع الفيديو انقسامًا في آراء المغردين بين من رأى أن ما قام به الإمام يعتبر "تعديًا على حُرمة بيوت الله" و"عدم احترام لقدسية المكان وحرمته" ويجب محاسبته على هذا التصرف.

في المقابل، رأى آخرون أن ما قام به الإمام يعد "مبادرة لطيفة" لجذب الأطفال إلى المساجد، وهو ما يساهم لاحقًا في زيادة حبهم وتعلّقهم بها، ومن ثم انشغالهم بتعاليم الدين والقرآن الكريم مستقبلًا.

وفي الوقت الذي لم يتسن لموقع البوابة التحقق من مكان وتوقيت التقاط مقطع الفيديو إلى أن عددًا من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أشاروا إلى أنه حدث في مصر.

وزارة الأوقاف المصرية تُعلّق

وتعليقًا على الواقعة، قال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، هشام عبد العزيز علي، أن الوزارة قامت بفحص مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الإمام وهو يلعب كرة القدم داخل الجامع.

وذكر علي أن تلك الواقعة لم تحدث في أحد مساجد بلاده بل في مدينة صيدا جنوبي لبنان.