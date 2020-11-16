بـ"مكياج الهوية".. خبيرة التجميل السعودية وعد التركي تتصدر حديث السعوديين

تحولت خبيرة التجميل السعودية "وعد التركي" الى حديث الشارع السعودي بعد ساعات من صدور قرار السلطات السعودية بالسماح للمرأة وضع "القليل من المكياج" عند إصدار بطاقة الهوية.

ويرجع سبب اهتمام المغردين والناشطين السعودين بـ"وعد" وذلك بعد شرحها خطوات وضع المكياج المناسب لبطاقة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب" شات" ثم نشرت النتيجة النهائية على "إنستغرام" حيث يتابعها أكثر من 2 مليون شخص.

وخلال ساعات، تصدر اسم "وعد التركي" قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث "غوغل" في السعودية وكذلك تصدر وسم #وعد_التركي قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر" من قبل مغردين استعرضوا صورها قبل وبعد وضع المكياج.

وتفاعل المتابعون مع تلك الصور التي انتشرت على نطاق واسع، وسط تعليقات ساخرة من شكل وعد التركي قبل المكياج وبعده، خاصة وأن الجمهور يتخذ من تلك الصور بشكل عام مادة للسخرية من المشاهير.

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وكان اسم وعد قد تصدر قبل أيام بعد الأخبار المتداولة بشأن ارتباطها بـ"بن قاسم" بناءا على قالب كيك كان بن قاسم قد أعده وأرسله لـ"وعد" والتي بدورها استعرضت الكعكة على أنغام أغنية رومانسية شهيرة، لإثارة التكهنات من قبل المتابعين حول العلاقة بين الثنائي.

ظهور الكعكة الصفراء المميزة على حساب وعد عبر تطبيق "سناب شات" والشيف بن قاسم فتح الباب لتوقعات علاقة عاطفية بين الطرفين، حيث أثار الشيف السعودي فضول متابعيه بنشر صورة الكعكة نفسها في وقت سابق، وعلق عليها "من تتوقعون بياكلها؟".

بالإضافة إلى "الكيك"، أرسل بن قاسم باقة من الورد، مما زاد من فضول المتابعين لمعرفة سر العلاقة التي تربطهم، حيث أطلقوا هاشتاقًا بعنوان "وعد التركي وبن قاسم" لتصدر قائمة التريند في "تويتر".

وبدأت التعليقات تتساءل عن موعد الزفاف، فيما نفى آخرون أن تكون هذه الصور معنية برباط الزوجين، وأنها مجرد مصادفة نشرها للجمهور.

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