بـ7 مليون دولار فقظ.. قرية كاملة للبيع في السويد

إذا كنت تبحث عن مساحة إضافية صغيرة للاتصال بك بعد أشهر من الحجر المنزلي وحظر السفر الدولي، فقد ترغب في التفكير في الانتقال إلى Sätra Brunn، وهي مدينة ترفيهية تاريخية في جنوب السويد والتي وصلت للتو إلى السوق العقاري مقابل 7.7 مليون دولار.

وتشمل القرية التاريخية 70 عقارًا موزعًا بين منازل خلابة أنيقة وكنيسة وحضانة ومطعم وفندق ومصدر مياه الينابيع مع حمام و34 هكتارًا من الغابات المُشجرة.

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وقد أدرجت شركة "ريزيدنس كريستيز إنترناشيونال ريالاستيت" العقارية القرية التي تبلغ مساحتها 58 هكتارًا للبيع مقابل 11.75 مليون دولار نيوزيلندي اي ما يعادل 7.7 دولار أمريكي.

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وتقع قرية "ساترا برون-Sätra Brunn" في مقاطعة فاستمانلاند على بعد 90 دقيقة فقط، شمال استوكهولم.

ويعود تاريخ القرية الساحرة إلى بداية القرن الثامن عشر عندما تم شراؤها من قبل "صموئيل سكراج"، وهو طبيب كان يبحث عن مصدر لمياه الينابيع في السويد، والذي كان يعتقد في ذلك الوقت أنه كان له فوائد طبية.

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وبعد أن قام الطبيب "صموئيل" بشراء القرية والمنطقة المحيطة بها، بنى مستشفى وكنيسة ومنطقة سكنية.

ولاقت عيون المياه الطبيعية شهرة واسعة بين الناس؛ بعدما ساد اعتقاد بين الناس آنذاك بقدرات المياه الصحية والعلاجية.

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ومع مرور أكثر من 320 عامًا من الرعاية الطبية في مركزها، باتت اليوم مؤسسة تجارية ترفيهية ذات مرافق سياحية متنوعة.

وتعتبر القرية حاليًا ملاذًا صيفيًا للمسافرين الإسكندنافيين والسكان المحليين، حيث يمكن أن تصل درجات حرارة الشتاء إلى ناقص 10 درجات مئوية (14 فهرنهايت) أو أقل.

وتم الاستخدام المستمر كمدينة علاجية واستشفائية لمدة 320 عامًا، واشتراها مالكوها الحاليون أوائل التسعينات من القرن الماضي.