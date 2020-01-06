بقيمة 120 ألف دولار.. ريبيري يتلقى هدية فاخرة من زوجته المغربية وهيبة

فوجئ نجم كرة القدم الفرنسي "فرانك ريبيري" بهدية "فاخرة" من زوجته بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وكشفت صحيفة TMZ Sports للأخبار الرياضية بأن لاعب بايرن ميونخ الألماني السابق والمحترف حاليًا في صفوف "فيورنتينا" الإيطالي تلقى ساعة "رولكس" وتبلغ قيمتها 120 ألف دولار من زوجته الجزائرية وهيبة.

وأشارت الصحيفة الى أن ساعة "ريبيري" من فئة "سكاي دولر - Sky Dweller" وقد طُعمت بقطع من الألماس النادر عيار 35 قيراط.

وأوضحت الصحيفة بأن الساعة الفاخرة هي من تصميم الجواهرجي "غابرييل ذا جولير".

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يذكر أن "ريبيري" يبتعد حاليًا عن مباريات فريقه "فيورنتينا" لشهرين ونصف الشهر، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة بالدوري، والتي أخضعته لجراحة تثبيت عظمة الكاحل والشظية بالقدم اليمنى.

وأصيب المخضرم "ريبيري" (36 عامًا) قبيل انتهاء الشوط الأول من المباراة ضد ليتشي في 30 نوفمبر الماضي بعد تدخل قاس من المدافع اليوناني "بانايوتيس تاختسيديس".

وكشفت الفحوص التي خضع لها النجم السابق لبايرن ميونيخ الألماني أنه يعاني من ضرر في الرباط الجانبي لكاحله الأيمن، بحسب ما أكده وقتها نادي توسكان الذي قال في بيان اليوم أن ريبيري ما زال يعاني من آلام مستمرة عندما يضغط على كاحله.

وأضاف "من أجل حل المشكلة، تم اقتراح إجراء عملية جراحية لتثبيت المفصل، سيخضع لها في الساعات القادمة".

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