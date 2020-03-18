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بكاء مؤذني السعودية بعد إيقاف صلوات الجماعة في المساجد.. وفقيه يُفرق بين "صلوا في رحالكم" و"صلوا في بيوتكم"

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 18 آذار / مارس 2020 - 07:37
بكاء مؤذني السعودية بعد إيقاف صلوات الجماعة في المساجد
بكاء مؤذني السعودية بعد إيقاف صلوات الجماعة في المساجد

أصدرت هيئة كبار العلماء السعودية قرارًا بتعليق إقامة صلوات الجماعة والجمعة، في مساجد البلاد، باستثناء الحرمين الشريفين، ضمن تدابير مواجهة فيروس "كورونا" المُستجد".

وأوضحت الهيئة أن ذلك أنها جاء بعد اطلاع الهيئة على "تقارير بشأن سرعة انتشار الفيروس وأهمية وجود تدابير احترازية شاملة تشمل التجمعات التي تعتبر السبب الرئيس في انتقال العدوى".

وقالت: "ستكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتًا، فيما سيرفع الأذان في المساجد، ويقال فيه: صلوا في بيوتكم، على أن تصلى الجمعة ظهرًا 4 ركعات في البيوت".

وفي سياق مُتصل، كشف الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، الفرق بين الصلاة في الرحال والبيوت وطريقة رفع الأذان.

وأوضح الخثلان خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ"تويتر"، إن الصلاة في الرحال أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "الصلاة في الرحال"، وذلك عندما كانوا في سفر وكانت ليلة باردة ومطيرة، وكان الناس في رحالهم أي في السفر. مضيفًا أنه يجب مخاطبة الناس بما يعرفون، مبينًا أن الناس الآن في بيوتهم وليس في رحالهم.

وأشار إلى أن القول المشروع في الأذان يقال بعد أشهد أن محمدًا رسول الله الثانية، وبدلًا من حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يقول المؤذن صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم ويكررها مرتين. مضيفا أن هناك قولاً آخر وهو أن يقول المؤذن صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم بعد أن ينتهي من الأذان كاملًا، مبينًا أن الأمر فيه سعة، والأقرب أن يقولها المؤذن بدلاً من حي على الصلاة حي على الفلاح.

وعبر تويتر، أظهرت مقاطع فيديو بكاء العديد من مؤذني مساجد السعودية، الليلة، لحظة رفعهم للأذان ودعوتهم إلى الصلاة في البيوت.

وأثار تناقل هذه المقاطع حالة من الحزن لدى كثير من السعوديين، مصحوبة بآمال بالتغلب على الفيروس وعودة إقامة صلاوات الجماعة في المساجد مرة أخرى... وهكذا جاء التفاعل:

 

وحدث ذات الشيء في مساجد الأردن، حين أعلنت السلطات الأردنية تعليق صلوات الجماعة داخل المساجد كإجراء إحترازي ضد تفشي فيروس "كورونا".

في الكويت أيضًا، لم يتمكن المؤذن من حبس دموعه لحظة رفع الأذان المصحوب بعبارة (صلوا في رحالكم).

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