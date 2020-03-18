بكاء مؤذني السعودية بعد إيقاف صلوات الجماعة في المساجد.. وفقيه يُفرق بين "صلوا في رحالكم" و"صلوا في بيوتكم"

أصدرت هيئة كبار العلماء السعودية قرارًا بتعليق إقامة صلوات الجماعة والجمعة، في مساجد البلاد، باستثناء الحرمين الشريفين، ضمن تدابير مواجهة فيروس "كورونا" المُستجد".

وأوضحت الهيئة أن ذلك أنها جاء بعد اطلاع الهيئة على "تقارير بشأن سرعة انتشار الفيروس وأهمية وجود تدابير احترازية شاملة تشمل التجمعات التي تعتبر السبب الرئيس في انتقال العدوى".

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وقالت: "ستكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتًا، فيما سيرفع الأذان في المساجد، ويقال فيه: صلوا في بيوتكم، على أن تصلى الجمعة ظهرًا 4 ركعات في البيوت".

وفي سياق مُتصل، كشف الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، الفرق بين الصلاة في الرحال والبيوت وطريقة رفع الأذان.

وأوضح الخثلان خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ"تويتر"، إن الصلاة في الرحال أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "الصلاة في الرحال"، وذلك عندما كانوا في سفر وكانت ليلة باردة ومطيرة، وكان الناس في رحالهم أي في السفر. مضيفًا أنه يجب مخاطبة الناس بما يعرفون، مبينًا أن الناس الآن في بيوتهم وليس في رحالهم.

وأشار إلى أن القول المشروع في الأذان يقال بعد أشهد أن محمدًا رسول الله الثانية، وبدلًا من حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يقول المؤذن صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم ويكررها مرتين. مضيفا أن هناك قولاً آخر وهو أن يقول المؤذن صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم بعد أن ينتهي من الأذان كاملًا، مبينًا أن الأمر فيه سعة، والأقرب أن يقولها المؤذن بدلاً من حي على الصلاة حي على الفلاح.

وعبر تويتر، أظهرت مقاطع فيديو بكاء العديد من مؤذني مساجد السعودية، الليلة، لحظة رفعهم للأذان ودعوتهم إلى الصلاة في البيوت.

فيديو🔴

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مؤذن بأحد المساجد والحزن يغلبه يرفع أذان صلاة العشاء مردداً : #صلوا_في_رحالكم..

.#ايقاف_الصلاة_بالمساجد pic.twitter.com/dHU97US3vk — أنباء السعودية 🇸🇦 (@anba_Alsaudia) March 17, 2020

وأثار تناقل هذه المقاطع حالة من الحزن لدى كثير من السعوديين، مصحوبة بآمال بالتغلب على الفيروس وعودة إقامة صلاوات الجماعة في المساجد مرة أخرى... وهكذا جاء التفاعل:

#صلوا_في_رحالكم

بعد قرار إيقاف صلاة الجماعه احد المؤذنين يجهش بالبكاء 😭 اللهم افرج الغمه عن السعوديه وسائر البلاد الاسلاميه ... pic.twitter.com/tKY7fsAp1K — بنت الهيلا (@otaipiah) March 17, 2020

لم يتمالك المؤذن - بمحافظة الأحساء- نفسه؛ وهو يختتم نداء الأذان لعشاء هذا اليوم ؛فأجهش بالبكاء.

اللهم ارفع عنا الوباء وعن أمة الإسلام يارب العالمين.

#صلوا_في_رحالكم pic.twitter.com/tlxeeC8eM7 — سامي عبدالله المغلوث (@SamiAlmaghlouth) March 17, 2020

سماع عبارة ( صلّوا في بيوتكم ) في أخر الأذان يُدمي القلب 💔

من كان يتصور أن يومًا كهذا سيأتي ؟ اللهم الطف بعبادك وعجّل بفتح بيوتك



#يارب_ارفع_عنا_البلاء#صلوا_في_رحالكم pic.twitter.com/csPX8GTeTB — ابتسم ليمضي اليوم (@fat_770) March 17, 2020

وحدث ذات الشيء في مساجد الأردن، حين أعلنت السلطات الأردنية تعليق صلوات الجماعة داخل المساجد كإجراء إحترازي ضد تفشي فيروس "كورونا".

في الكويت أيضًا، لم يتمكن المؤذن من حبس دموعه لحظة رفع الأذان المصحوب بعبارة (صلوا في رحالكم).

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