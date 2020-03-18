بكاء مؤذني السعودية بعد إيقاف صلوات الجماعة في المساجد.. وفقيه يُفرق بين "صلوا في رحالكم" و"صلوا في بيوتكم"

أصدرت هيئة كبار العلماء السعودية قرارًا بتعليق إقامة صلوات الجماعة والجمعة، في مساجد البلاد، باستثناء الحرمين الشريفين، ضمن تدابير مواجهة فيروس "كورونا" المُستجد".
وأوضحت الهيئة أن ذلك أنها جاء بعد اطلاع الهيئة على "تقارير بشأن سرعة انتشار الفيروس وأهمية وجود تدابير احترازية شاملة تشمل التجمعات التي تعتبر السبب الرئيس في انتقال العدوى".
وقالت: "ستكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتًا، فيما سيرفع الأذان في المساجد، ويقال فيه: صلوا في بيوتكم، على أن تصلى الجمعة ظهرًا 4 ركعات في البيوت".
وفي سياق مُتصل، كشف الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، الفرق بين الصلاة في الرحال والبيوت وطريقة رفع الأذان.
💢هل يقول المؤذن: صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، وكم مرة تقال؟— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) March 17, 2020
#سعد_الخثلان
#فتاوى_الخثلان
#درس_الخثلان
#الشيخ_الخثلان #فتوى pic.twitter.com/S5W8TvicCv
وأوضح الخثلان خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ"تويتر"، إن الصلاة في الرحال أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "الصلاة في الرحال"، وذلك عندما كانوا في سفر وكانت ليلة باردة ومطيرة، وكان الناس في رحالهم أي في السفر. مضيفًا أنه يجب مخاطبة الناس بما يعرفون، مبينًا أن الناس الآن في بيوتهم وليس في رحالهم.
وأشار إلى أن القول المشروع في الأذان يقال بعد أشهد أن محمدًا رسول الله الثانية، وبدلًا من حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يقول المؤذن صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم ويكررها مرتين. مضيفا أن هناك قولاً آخر وهو أن يقول المؤذن صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم بعد أن ينتهي من الأذان كاملًا، مبينًا أن الأمر فيه سعة، والأقرب أن يقولها المؤذن بدلاً من حي على الصلاة حي على الفلاح.
وعبر تويتر، أظهرت مقاطع فيديو بكاء العديد من مؤذني مساجد السعودية، الليلة، لحظة رفعهم للأذان ودعوتهم إلى الصلاة في البيوت.
فيديو🔴— أنباء السعودية 🇸🇦 (@anba_Alsaudia) March 17, 2020
.
مؤذن بأحد المساجد والحزن يغلبه يرفع أذان صلاة العشاء مردداً : #صلوا_في_رحالكم..
.#ايقاف_الصلاة_بالمساجد pic.twitter.com/dHU97US3vk
وأثار تناقل هذه المقاطع حالة من الحزن لدى كثير من السعوديين، مصحوبة بآمال بالتغلب على الفيروس وعودة إقامة صلاوات الجماعة في المساجد مرة أخرى... وهكذا جاء التفاعل:
#صلوا_في_رحالكم— بنت الهيلا (@otaipiah) March 17, 2020
بعد قرار إيقاف صلاة الجماعه احد المؤذنين يجهش بالبكاء 😭 اللهم افرج الغمه عن السعوديه وسائر البلاد الاسلاميه ... pic.twitter.com/tKY7fsAp1K
لم يتمالك المؤذن - بمحافظة الأحساء- نفسه؛ وهو يختتم نداء الأذان لعشاء هذا اليوم ؛فأجهش بالبكاء.— سامي عبدالله المغلوث (@SamiAlmaghlouth) March 17, 2020
اللهم ارفع عنا الوباء وعن أمة الإسلام يارب العالمين.
#صلوا_في_رحالكم pic.twitter.com/tlxeeC8eM7
سماع عبارة ( صلّوا في بيوتكم ) في أخر الأذان يُدمي القلب 💔— ابتسم ليمضي اليوم (@fat_770) March 17, 2020
من كان يتصور أن يومًا كهذا سيأتي ؟ اللهم الطف بعبادك وعجّل بفتح بيوتك
#يارب_ارفع_عنا_البلاء#صلوا_في_رحالكم pic.twitter.com/csPX8GTeTB
وحدث ذات الشيء في مساجد الأردن، حين أعلنت السلطات الأردنية تعليق صلوات الجماعة داخل المساجد كإجراء إحترازي ضد تفشي فيروس "كورونا".
في الكويت أيضًا، لم يتمكن المؤذن من حبس دموعه لحظة رفع الأذان المصحوب بعبارة (صلوا في رحالكم).
لمزيد من اختيار المحرر:
بعد تعليق العمرة بسبب "كورونا".. ما حقيقة خلو الحرم المكي من المصلين؟