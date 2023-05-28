بكامل أناقته.. خروف يشارك في الانتخابات الرئاسية التركية

البوابة- لم يتبادر إلى ذهن منظمي الانتخابات الرئاسية التركية حضور ناخبٍ من نوع مختلف إلى أحد مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها أمام الناخبين منذ صباح اليوم الأحد، 28 مايو، لبدء عملية التصويت في جولة الإعادة.

وفي موقفٍ طريفٍ، فوجئ الناخبون في مركز الاقتراع بمنطقة ساريير، في القسم الأوروبي من اسطنبول، بخروف صغير يدخل إلى غرفة الاقتراع.

وحرص الخروف الصغير على الاهتمام بمظهره وهندامه لدى مشاركته في "العرس الوطني"، إذ ظهر مرتديًا سترة مخططة بالأسود والأبيض.

وأثار مشهد الخروف الناخب دهشة المتواجدين في المركز الانتخابي الأمر الذي دفع أحدهم إلى توثيق المشهد ونشر مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الانتخابات الرئاسية التركية

يذكر أن التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية بدأت صباح اليوم يستعد الأتراك لاختيار اسم الرئيس الثالث عشر لبلادهم والذي سيحكم تركيا حتى 2028.

ويتنافس في جولة الإعادة كل من المرشح عن تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، والمرشح عن تحالف الشعب زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية قد جرت في 14 مايو وانتهت دون فائز حيث لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50 في المائة من الأصوات.

ومع ذلك، حصل الرئيس رجب طيب أردوغان على 49.5 في المائة من الأصوات، بينما حصل زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو على 44.9 في المائة من الأصوات.

وتعد هذه المرة الأولى التي تشهد فيها تركيا "جولة الإعادة" عقب فشل أي من المرشحين بالحصول على نسبة 50%+1 في الجولة الأولى.

