بلدة فرنسية تحظر الموت في عطل نهاية الأسبوع والأعياد.. تعرف على السبب!

فوجئ سكان بلدية غريل في إقليم لوار الفرنسي بمنشور "استفزازي" يحظر عليهم الموت في عطل نهاية الأسبوع والأعياد!

وبحسب مصادر محلية، فقد أصدرت عمدة البلدية "إيزابيل دوجيل" قراراً بحظر السكان من الموت في الفترة التي تستمر طوال شهر ديسمبر وحتى مطلع العام المقبل.

وأفادت ​البلدية​ في نبأ نشر على موقعها بالانترنت، بأنها اتخذت هذه الخطوة، لكي تلفت الانتباه إلى قلة الأطباء في المنطقة.

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وأشارت العمدة الى أن السبب في إصدار هذا المرسوم "الاستفزازي" هو وجود قدر هائل من الويلات والمآسي التي يعاني منها الكثير من السكان بسبب الوضع السائد في مجال الرعاية الصحية، فالمشكلة مرتبطة بنقص شديد في المتخصصين وتحتاج إلى حل فوري.

وأشارت الى أنها اتخذت هذا القرار بعد أن اضطرت يوم الأحد الماضي للبحث عن أخصائي يمكنه تأكيد واقعة وفاة أحد سكان البلدية، لأن الطبيب الذي أشرف على علاج المتوفي لم يحضر إلى المناوبة، وسيارات الإسعاف تتبع لبلدية أخرى حيث لا يوجد ما يكفي من المتخصصين.

وفقًا لقناة BFM TV المحلي، فقد توفي أحد المسنين في قرية غريل الصغيرة في دار رعاية محلية يوم الأحد الأول من ديسمبر وترك العمدة في موقف صعب لعدم تمكنها من العثور طبيب لتسجيل حالة الوفاة.

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