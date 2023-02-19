بوتين يثير الجدل بحركة قدمه.. هل يحاول بعث رسالة بشفرة مورس؟

البوابة - انشغل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بتحليل مقطع ظهر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يحرك قدميه بطريقة "مريبة" لدى استقباله رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في موسكو الجمعة الماضي.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الرئيس الروسي وهو يحرك قدميه بحركات متتابعة وغير مفهومة أمام عدسات الكاميرات التي تواجدت في مقر إقامته لتغطية تفاصيل اللقاء الذي تم فيه بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القضايا الاقتصادية والأمنية.

بوتين يثير الجدل

Putin's feet during his meeting with Lukashenko.



Is this Morse code? pic.twitter.com/eRmvSBDQOn — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 17, 2023

وبعيدًا عن التفاصيل السياسية التي شهدها اللقاء، أثارت لغة جسد الزعيم الروسي الغريبة والمتقلبة دوامة من التكهنات بين من رأى بأنها انعكاسًا لحالته الصحية المتدهورة بعد عام من اجتياح الأراضي الأوكرانية.

في المقابل، حلل البعض لغة جسد بوتين والحركات المريبة التي قام بها أمام عدسات الكاميرات بأنها "رسالة" أراد إيصالها لأحدهم من خلال رموز شفرة مورس وهي عبارة عن شفرة حرفية من أجل إرسال المعلومات التلغرافية من خلال استخدام تتباعات قياسية من عناصر طويلة وقصيرة تعبر عن الحروف والأرقام والعلامات والحروف الخاصة الموجودة في الرسالة.

ولم يمنع مقطع الفيديو الكثيرين من السخرية على سلوك الرئيس الروسي ومنهم مستشار الشؤون الداخلية الأوكراني أنطون جيراشتشينكو الذي أعاد نشر مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر شوهد حتى يوم السبت أكثر من 4.7 مليون مشاهدة.

بوتين يرغب بالرقص

كما سخر مستخدم تويتر لويس دا كروز من هذه الحركات، وغرّد أن بوتين كان يحاول إرسال رسالة مفادها "يا شباب، أحب أن أرقص موسيقى الروك أند رول الأمريكية!".

كما غرد مستخدم آخر، يتابعه لديه 140 ألف شخص: "هذا الرجل مريض، ومن المؤكد أن حرب روسيا الخاسرة ستسرع من تدهور حالته الصحية”.

كتب مستخدم آخر: "عندما يكون في روسيا، تكون ساقيه دائمًا تحت طاولة أو مكتب ويمسك بالقلم لإخفاء الهزات” فيما زعم مغرد آخر أن بوتين يعاني من مرض باركنسون.

منذ بدء غزوه واسع النطاق لأوكرانيا، كانت هناك تقارير عديدة عن إصابة بوتين بالسرطان أو مرض باركنسون أو كليهما، على الرغم من أن الكرملين ذكر مرارًا وتكرارًا أن الزعيم الروسي يتمتع بصحة جيدة.

