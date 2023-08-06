بورشه تحذف تمثال المسيح من إعلانها الأخيرة.. طمس للهوية الدينية أم شيء آخر؟

البوابة - فاجأت شركة بورشه الألمانية للسيارات الرياضية متابعيها حول العالم بحذف صورة للتمثال "تمثال يسوع - The Sanctuary of Christ" من إعلانها الترويجي الأخير للاحتفال بذكرى مرور 60 عام على تصميم سيارتها الرياضية الأشهر 911.

الحكاية بدأت، حين تعاونت الشركة الألمانية مع شركة soup.filmproduktion والمخرج ماتيوس بوسمان لتصميم فيديو ترويجي ضخم تسرد من خلاله رحلة تصميم سيارتها الرياضية الأشهر 911 على مر العقود.

وبعد ساعات من طرح الفيديو الترويجي لسيارة بورشه، فوجئ المشاهدين بحذف حرم المسيح الملك القابع في مدينة لشبونة، الأمر الذي أثار العديد من علامات الاستفهام حول السبب الذي دفع المخرج لإزالة التمثال من الفيديو.

إعلان بورشه لسيارة 911

وعلى الرغم من نجاح المخرج بوسمان في نقل صورة واقعية لكل حقبة زمنية مرت بها سيارة بورشيه 911، إلا أن روّاد منصات التواصل الاجتماعي لم يتمكنوا من إخفاء غضبهم واستياءهم من حذف التمثال، ورأوا بأنه أمر متعمد بهدف "طمس الهوية الدينية للإعلان الذي يستهدف الأسواق العالمية".

ونشر أحد مستخدمي منصة "تويتر" صورة من إعلان بورشه لا تظهر أي تمثال حرم المسيح الملك في خلفيته، وأرفقها بصورة أخرى تظهر نفس المكان في مدينة لشبونة مع ظهور تمثال يسوع بوضوح.

إعلان بورشيه 911

أظهر الإعلان المصور لسيارة بورشيه 911 شخصيات مختلفة تظهر الأجواء الخاصة لكل جيل عاصر هذه السيارة المتميزة.

وحول الإعلان الترويجي، قال ماتيوس: "تضمن الفيديو وجوهًا وشخصيات بدت تناسب حقبة معينة من الزمن، وتنقل المشاهد بشكل ساحر، كما تم إعطاء كل الشخصيات خلفية درامية دقيقة جدًا".

وذكرت الشركة الألمانية أن الفيلم قد تم تصويره في لشبونة في بداية مايو بدعم من AG Films.

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