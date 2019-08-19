بوشاحها الأبيض.. مذيعة سودانية حسناء تخطف الأضواء في حفل توقيع الإعلان الدستوري

تمكنت مذيعة سودانية حسناء لفت الأنظار لها خلال تقديمها اليوم البرنامج الاحتفالي لتوقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة.

الإطلالة التي ظهرت عليها مذيعة قناة الشروق السودانية إسراء عادل جاءت جميلة ومميزة، ومناسبة للحدث الهام الذي يمر به السودان، إذ وتوشحت بشال أبيض زاد إطلالتها تألقًا، ورأى فيها البعض رمزًا لعروس في "فرح السودان الأكبر" الذي تم يوم السبت الماضي بتوقيع المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على الإعلان الدستور.

وقالت المذيعة: "فرح اكتملت مراسمه بمن نحب من الأشقاء والأصدقاء، إنها لحظات تخط حروفها صفحات الغد الزاهر، والمستقبل الأخضر، قمحًا ووعدًا وتمنيات".

عملت إسراء عادل بعدة محطات وإذاعات سودانية من بينها قناة النيل الأزرق، وإذاعة جامعة السودان، وتعمل حاليا بقناة الشروق.

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يذكر أن مفاوضات مطوّلة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بعد إطاحة الجيش بالبشير في أبريل تمخضت عن اتفاقهما على شكل حكومة انتقالية.

ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 أغسطس في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب.

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وتنص هذه الوثيقة على إنشاء مجلس سيادي مدني - عسكري مشترك، ويترأس قائد عسكري المجلس المكون من 11 عضوًا خلال الأشهر الإحدى والعشرين الأولى، يليه زعيم مدني في الأشهر الثمانية عشر التالية.

وستكون هناك أيضًا حكومة تكنوقراط يختارها المتظاهرون، بالإضافة إلى مجلس تشريعي بأغلبية من قوى إعلان الحرية والتغيير، الائتلاف الرئيسي الذي قاد الاحتجاجات. وتجتمع الهيئة التشريعية في غضون ثلاثة أشهر.

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