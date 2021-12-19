جولة بوكيمون جو تنطلق في أبوظبي : الموعد أسعار التذاكر

يستعد عشاق لعبة بوكيمون جو Pokémon GO لحضور فعالياتها الحيّة في جزيرة ياس، أبوظبي والتي تشكّل امتدادًا واقعيًا لحدث عالمي مباشر.

وسيقام الحدث العالمي برعاية وتنظيم شركة " نيانتيك - Niantic"، شركة الواقع المعزز التي طرحت لعبة Pokémon GO، بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وميرال (شركة متخصصة في تطوير الوجهات على مستوى أبوظبي) وTwoFour54.

وخلال الحدث العالمي، سينضم المشاركون في الأحداث الحية الأخرى التي تقام في نفس الوقت من جميع أنحاء العالم في:

حديقة فونديدورا في مونتيري المكسيكية

كاوشيونغ في تايوان

تفاصيل بوكيمون جو أبو ظبي

الموقع: الواجهة البحرية في ياس باي، جزيرة ياس، أبوظبي، الإمارات

الواجهة البحرية في ياس باي، جزيرة ياس، أبوظبي، الإمارات الموعد: السبت 26 فبراير 2022

أهم الأنشطة في بوكيمون جو أبو ظبي

استكشاف العالم الذي يدور حول مناطق بوكيمون المختلفة والمليئة بتحديات المجموعة الفريدة الخاصة بهم.

إكمال ما يصل إلى ستة صفقات بوكيمون جو خاصة خلال الحدث، والوصول إلى بحث خاص حصري للحدث.

استكشاف عدد من المعالم الشهيرة على طول "الواجهة البحرية" في ياس باي، بما في ذلك فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، والاتحاد أرينا، التي تعد أول أرينا داخلية متعددة الأغراض في أبوظبي.

الحوافز والمكافآت في بوكيمون جو أبو ظبي

يتطلب البيض الذي يوضع في حاضنات أثناء الحدث ربع مسافة المشي المعتادة حتى يفقس

كسب ضعف عدد الحلوى من البيض الذي يفقس

كسب حلوى إضافية من اصطياد البوكيمون الذي يتم اكتشافه في منطقة كانتو

ما يصل إلى تسع بطاقات مجانية للمشاركة في المواجهات من خلال إدارة أقراص الصور في صالات الألعاب الرياضية

إمكانية الوصول إلى مهام "الأبحاث الخاصة" الحصرية للحدث

ميدالية حصرية

ملصقات خاصة من PokéStops وGifts

أسعار تذاكر بوكيمون جو أبو ظبي

السعر: 92 درهمًا إماراتيًا / 25 دولارًا

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