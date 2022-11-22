بوليفارد وورلد : أسعار التذاكر - طريقة الحجز

بدأت فعاليات موسم الرياض 2022 مرحلة جديدة من مراحل الترفيه بافتتاح منطقة بوليفارد وورلد التي تعد من أكبر مناطق الموسم وأكثرها تنوعًا من حيث التجارب الترفيهية والخيارات المميزة التي ستضمن لهواة المغامرات فرصة "فوق الخيال" للمتعة والترفيه.

وتتيح منطقة بوليفارد وورلد لزوراها فرصة للتعرف على حضارات وثقافات عالمية والتجول في شوارع 10 دول مختلفة من أنحاء العالم واستكشاف أشهر معالمها السياحية مثل: قوس النصر من العاصمة باريس وهرم تشيتشن إيتزا في المكسيك ومبانٍ من مدينة سانتوريني في اليونان بالإضافة إلى معالم من إيطاليا والمغرب والصين وإسبانيا وأمريكا واليابان.

وفي بوليفارد وورلد، سيتمكن الزوار والضيوف التعرف على أرجاءها المتنوعة واستكشاف معالمها الرائعة من خلال التلفريك الذي يمر عبر مناطق عمرانية وجغرافية متعددة وكذلك قوارب التنقل بين المدن عبر 11 محطة مختلفة.

بوليفارد وورلد

تضم منطقة بوليفارد وورلد الكثير من المفاجآت والمرافق الترفيهية التي يحتضنها موسم الرياض لأول مرة والتي تتيح لعشاق الإثارة والتشويق والحماس ومحبي التجاربة الترفيهة المتناسبة مع مختلف الفئات العمرية للزوار.

أكبر بحيرة صناعية في العالم

تجربة إيريا 15: القادمة من لاس فيجاس الأمريكية والتي تستضيف الاحتفالات والمهرجانات والعروض الفنيّة.

مسرح ذا سفير: أكبر مسرح كروي في العام

مدينة للألعاب تناسب جميع الفئات العمرية

قرية سوبر هيرو – Super Hero

منطقة ديسكفري

لعبة مونوبولي الواقعية

منطقة نينجا ووريورز

فان زون مخصصة للأطفال فقط

منطقة المطاعم

منطقة الأسواق

منطقة كومبات فيلد

بوليفارد بيير

تلفريك بوليفارد وورلد

سيمنح تلفريك بوليفارد وورد لركابه فرصة استثنائية لا مثيل لها من خلال التحليق في السماء فوق العديد من أشهر وأهم المعالم السياحية التي تم بناؤها داخل بوليفارد وورد والاستمتاع بالهواء الطلق في تجربة تستحق المغامرة.

وسيحظى عشاق التقاط الصور التذكارية على فرصة لا مثيل لها من أجل تخليد تجربتهم في سماء الرياض وفوق أكبر بحيرة صناعية في العالم والتي ستقلهم نحو الواجهة الشمالية من بوليفارد رياض سيتي.

ويصل طول التيلفريك أكثر من كيلو متر مربع فوق أبرز الأماكن الترفيهية داخل المنطقة الترفيهية، ويحوي على 40 عربة تعمل على مدار 8 ساعات متواصلة يوميًا بفريق احترافي مجهز بأحدث أنظمة السلامة والتشغيل.

تفاصيل بوليفارد وورلد

التاريخ: 21 نوفمبر 2022 - 22 يناير 2023

21 نوفمبر 2022 - 22 يناير 2023 الوقت: من 03:00 م إلى 11:00 م

من 03:00 م إلى 11:00 م المدينة: الرياض

الرياض المكان: بوليفارد وورلد

موقع بوليفارد وورلد

للوصول إلى موقع بوليفارد وورد، يرجى النقر هنا

تذاكر بوليفارد وورلد

للحصول على تذكار بوليفارد وورلد يرجى النقر هنا

أسعار تذاكر بوليفارد وورلد

تذكرة دخول أيام الأسبوع 100 ريال سعودي تذكرة دخول نهاية الأسبوع 150 ريال سعودي

الأسعار شاملة ضريبة الدخل

دخول مجاني لمن هم دون 12 سنة

شاملة دخول بوليفارد رياض سيتي

طريقة حجز تذاكر بوليفارد وورلد

الوصول إلى الصفحة الرسمية لفعاليات موسم الرياض 2022 (يرجى النقر هنا )

) ثم الضغط على فعالية بوليفارد وورلد

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موسم الرياض 2022

أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه معالي المستشار تركي آل شيخ أن عدد زوار موسم الرياض الثالث تجاوز الـ 3 ملايين زائر في أقل من شهر منذ انطلاق الموسم في 21 أكتوبر الماضي.

ونشر آل شيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" تغريدة جاء فيها: "خلال أقل من شهر وبدعم وتخطيط قائدنا الملهم ، ولي العهد، وصلنا إلى أكثر من 3 ملايين زائر في موسم الرياض، زما سيأتي أعظم ويفوق الخيال".