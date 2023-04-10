بيع لوحة سيارة مقابل 15 مليون دولار أمريكي بمزاد في دبي

البوابة - حقق مزاد "أنبل رقم" الخيري للأرقام المميزة،97.920 مليون درهم سيذهب ريعه بالكامل لدعم حملة "وقف المليار وجبة" باعتبارها أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكلٍ مستدامٍ.

وبيعت في المزاد الخيري، الذي أقيم في فندق فور سيزونز في جميرا، 35 رقمًا مميزًا، منها 14 رقمًا مميزًا للوحات المركبات قدمتها "طرق دبي"، و11 رقم هاتف ماسيًا لـ"اتصالات من &e" و10 أرقام هواتف مميزة لشركة "دو".

وتم تنظيم مزاد "أنبل رقم" من قبل الإمارات للمزادات وهيئة الطرق والمواصلات في دبي واتصالات ودو.

وشملت اللوحات المباعة H31 و W78 و N41 و AA19 و AA22 و X36 و Z37 و AA80 والمزيد.

لوحة مركبة بـ 55 مليون درهم

وتصدرت لوحة المركبة p7، قائمة المبالغ المدفوعة في المزاد الخيري، حين رصد المشتري مبلغ 55 مليون درهم مقابل الحصول عليها محطمًا الرقم القياسي المسجل في عام 2008، عندما دفع رجل أعمال 52.2 مليون درهم لشراء لوحة رقم 1 في أبو ظبي.

كما بيع رقم الهاتف الماسي 0548888888 من "اتصالات من &e" بمبلغ 2,3 مليون درهم، وبيع رقم الهاتف البلاتيني 971583333333 من "دو" بقيمة مليوني درهم.

وفي السطور التالية، تجدون الأرقام المميز مع المبالغ التي تم دفعها في المزاد الخيري:

اللوحة رقم AA22 – مقابل بمبلغ 8.4 مليون درهم (2.3 مليون دولار)

اللوحة رقم AA19 – مقابل 4.9 مليون درهم (1.34 مليون دولار)

الرقم 971548888888 - مقابل 2.3 مليون درهم

10 أرقام هواتف محمولة خاصة من Du بيعت مقابل 3 ملايين درهم

يذكر أن مزاد "أنبل رقم" الخيري شهد مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال ورواد العمل الخيري والإنساني.

وقف المليار وجبة

ستذهب جميع عائدات مزاد "أنبل رقم" إلى حملة "وقف المليار وجبة"، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الجوع في العالم.

وعلى الرغم من أن حملة "وقف المليار وجبة" تعد الأحدث في سلسلة حملات الطعام التي نُظمت خلال شهر رمضان في السنوات الأخيرة، لكنها تتخذ نهجًا جديدًا لمساعدة المحتاجين، فبدلاً من إنفاق التبرعات مباشرة على الطرود الغذائية، فإنها تذهب إلى صناديق الهبات التي ستُنفق منها عوائد مالية على إطعام المحتاجين.

في العام الماضي، تم جمع 111 مليون درهم (30.2 مليون دولار) في مزاد في أبو ظبي في أبريل 2022، دعمًا لحملة "وقف المليار وجبة" حين بيعت لوحة أرقام سيارتين حصرية في أبوظبي مقابل 23.3 مليون درهم في حفل جمع التبرعات.