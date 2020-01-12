"بيكيه أنت لاعبي المفضل".. مُشجعة سعودية تخطف الأضواء في ملعب الجوهرة

شهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية إقصاء نادي "أتلتيكو مدريد" لنظيره "برشلونة" من الكأس السوبر الإسبانية بعد أن أسقطه بـ 3-2 يوم الخميس الماضي.

وفي الوقت الذي اشتعلت فيه أرضية الملعب بفوز أتلتيكو مدريد، تمكنت فتاة سعودية من مشجعات فريق برشلونة من لفت الأضواء لها بلافتة رفعتها في المدرجات.

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وكتبت الفتاة على اللافتة عبارة باللغة الإسبانية جاء فيها: "بيكيه.. أنت لاعبي المفضل. أريد قميصك"، في إشارة لنجم برشلونة جيرارد بيكيه.

واختلف المتابعون بين مؤيد لتشجيع الفتاة للنجم الإسباني ومعارض لموقفها.

وانتهت المباراة المثيرة بفوز "أتلتيكو مدريد" بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل الأول لملاقاة ريال مدريد في المباراة النهائية، في البطولة المصغرة التي تحتضنها السعودية.

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وهذه أول خسارة لبرشلونة، حامل الرقم القياسي في المسابقة (13 لقبًا)، في 13 مباراة ضمن مختلف المسابقات.

فيما يلاقي "أتلتيكو" مدريد في النهائي جاره اللدود ريال مدريد، في وقت لاحق اليوم الأحد، في جدة أيضًا.

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