بيكيه يبني فندقه على مقبرة إسلامية.. ومعلق: لا فالح بالكورة ولا بالدنيا

يواجه لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه أزمة كبيرة في الأشهر الأخيرة على عدة أصعدة بدءًا من انفصاله عن الفنانة الكولومبية شاكيرا والتلميحات الصريحة التي وجهتها له في أغنيتها الأخيرة، وانتهاءً بخطة إدارة برشلونة الإسراع في رحيله في إطار تخفيض سقف الرواتب.

وعلى الرغم من التزام بيكيه الصمت حيال هذه الأزمات، ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن اللاعب الشهير يواجه انتقادات عارمة بعد تخطيطه لبناء فندق على أرض مقبرة إسلامية تم تشيديها في حقبة الدولة الأندلسية القديمة.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، على رأسها صحيفة "ماركا – Marca"، أن شركة بيكيه العائلية (Kerad Holding) اشترت أرضًا وسط مدينة مالقة بإسبانيا، لبناء فندق فخم، مقابل حوالي 20 مليون يورو، تبين لاحقًا أن الأرض تتضمن معالم أثرية هامة مؤلفة من مقبرة إسلامية ومسجد قديم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن سبب تأخير إذن البناء وذلك بعد اكتشاف الأهمية التاريخية للأرض عند المسلمين.

وذكرت هذه الصحف أن مساحة قطعة الأرض التي سيُبنى عليها الفندق المستقبلي حوالي 3000 متر مربع، وإذا لم تكن هناك تعقيدات، فمن المقرر أن يبدأ بناء الفندق في يناير 2023.

من جهته قال ألبرتو كومبيان، عالم الآثار ومدير الشركة المسؤولة عن هذه الأعمال، لوسائل إعلام إسبانية: "المقابر فارغة، وربما لم يتم استخدامها أبدًا، وليس لها قيمة للحفاظ عليها، وربما لم تُستخدم أبدًا، إذ يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر، وهي واحدة من أكبر المقابر في شبه الجزيرة الإيبيرية أو شبه جزيرة الأندلس".

ما تسبب في التأخير هو حقيقة أن التحقيقات سلطت الضوء على وحي أثري مهم: كان هناك مقبرة إسلامية من العصور الوسطى على الأرض المعنية.

بيكيه يثير غضب المسلمين

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، لاقى نبأ نيّة جيرارد بيكيه بناء فندق على أرض مقبرة إسلامية، ردود أفعال غاضبة بين المغردين العرب الذين عبروا عن استيائهم من اللاعب وتعمده الإساءة للتاريخ الإسلامي العريق.

في المقابل، تفاعل الكثيرون بطريقة ساخرة مع النبأ خاصة لولاءك الذين يكنون لنادي برشلونة "كرهًا رياضيًا"، وبدأوا كتابة تعليقات "طريفة" على منصات التواصل الاجتماعين، ومنها: "هالمخلوق لا فالح فالكوره ولا فالح فالدنيا ولا الآخرة".

جيرارد القابضة

أسس اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه شركة "جيرارد القابضة - Kosmos Holding"، وهي مجموعة استثمارية رياضية وإعلامية بدأها مع عدد من الشركاء العالميين.

وصل صافي ثروة كوزموس إنرجي اعتبارًا من 21 أكتوبر 2022 هو 2.84 مليار دولار.