تاج الأميرة إيمان في زفافها الملكي.. من ارتده قبلها؟

البوابة - احتفلت العائلة الملكية الأردنية بعقد قران الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني على زوجها جميل ألكسندر ترميوتيس يوم الأحد 12 مارس 2023 في حفل ملكي رائع.

وأطلت العروس إيمان بفستانها الأبيض أمام الحضور وكاميرات التصوير والذي حمل توقيع دار ديور – Dior ذو ياقة عالية من قماش الدانتيل وأكمام طويلة مع تفاصيل من قماش الدانتيل الرائع وطرحة شيفون طويلة.

فستان زفاف الأميرة إيمان

واختارت الأميرة إيمان أن تكون إطلالتها البيضاء بشكلٍ بسيط مستوحى من الإطلالات الملكية التي اعتدنا رؤيتها في البيت الهاشمي والتي تجمع بين الحشمة والكلاسيكية.

وجاء تصميم الفستان بقصة الـ A line بنفشة بسيطة، مع قصة صدر مربعة عصرية ومناسبة للعرس الملكي والتي تبرز الصدر بتحفظ وتعرض الأكتاف مع طرحة ناعمة وبسيطة.

تاج الأميرة إيمان

أضافت الأميرة إيمان لإطلالتها الناعمة لمسة ملكية فاخرة وارتدت تاج جدتها الأميرة منى الحسين، أرملة الملك الحسين بن طلال.

تم تصميم تاج الأميرة منى الماسي من قبل دار شوميه - Chaumet الفرنسية للمجوهرات.

وبهذا التاج، تكون إطلالة الأميرة إيمان في حفل زفافها مختلفة عن والدتها التي تخلت عن تاج الزفاف التقليدي وارتدت إكسسوار شعر مزين في حفل زفافها على الملك عبدالله في عام 1993.

عقد قران الأميرة إيمان

وحضر الحفل أفراد من العائلة المالكة الأردنية حيث كان في استقبالهم الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا التي كانت ترتدي فستاناً رمادي داكن بكسرات من مجموعة الأزياء الراقية خريف 2022 لـ ديور - Dior.

ارتدت الأميرة سلمى، البالغة من العمر 22 عامًا، الابنة الصغرى للملك والملكة الأردنية ، فستانًا ورديًا من نوع Andrew Gn مرصع بالجواهر من نفس المصمم، والذي كانت ترتديه والدتها سابقًا.

ارتدت رجوة السيف خطيبة ولي العهد الأمير الحسين فستانًا أصفر من طراز Roksanda Ilincic لحضور حفل الزفاف.

في الساعات التي سبقت حفل الزفاف، شاركت الملكة رانيا مقطع فيديو يحتوي على تفاصيل خاصة، بما في ذلك الزهور والشموع والوسائد والمبخرة، وشكرت شركة ADegrees الأردنية على "الإعداد الجميل".