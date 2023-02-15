تاج كاميلا في حفل التتويج.. روح قديمة بلمسة جديدة

البوابة - تواصل بريطانيا استعداداتها لإقامة مراسم تتويج تشارلز الثالث في السادس من مايو المقبل في كاتدرائية وستمنستر وما يتبعها من فعاليات رسمية في قلعة وندسور وعروض ضوئية على غرار مراسم التتويج السابقة لملوك بريطانيا منذ 900 عام.

كما تشمل تحضيرات حفل التتويج إجراء بعض "التعديلات" على تاج الملكة ماري الذي سترتديه الملكة القرينة كاميليا لتثبيت مجوهرات تليق بالمناسبة الملكية وتعكس في الوقت ذاته ذوق كاميلا وتستحضر روح الملكة الراحلة إليزابيث.

الملكة كاميليا - الملكة ماري

وقبل اليوم الكبير، سيجري الجواهرجي تعديلات مفصلية على التاج الملكي من خلال تركيب ألماسات كولينان الثالثة والرابعة والخامسة، وإزالة ألماسة كوه آي نور التي تزن 105 قراريط بعدما استولت شركة الهند الشرقية عليها.

وتُعد ألماسة كوه آي نور واحدة من أكبر قطع الماس في العالم، وتم العثور عليها خلال الحقبة الاستعمارية وقدمتها للملكة فيكتوريا، ووُضعت الألماسة في تاج كانت آخر من ارتدته هي جدة تشارلز عند تتويجها.

كما سيقوم الجواهرجي بإزالة أربعة من أقواس التاج الثمانية القابلة للفصل لخلق انطباع مختلف عما كانت عليه.⁣⁣

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام تاج قديم لتتويج ملكة بدلًا من تصميم تاج جديد وذلك لتحقيق الاستدامة والكفاءة.

وكانت آخر مرة يُعاد فيها ارتداء تاج ملكة قرينة في القرن الثامن عشر.

يذكر أن تاج الملكة ماري كان قد صُنع من أجل حفل تتويج زوجها الملك جورج الخامس في عام 1911 وبتكليفٍ منها، وقد استوحي تصميمه من تاج الملكة ألكسندرا عام 1902. ⁣⁣

الملك تشارلز

أصبح تشارلز الثالث ملكًا على 15 مملكة تشمل كندا ونيوزيلندا وأستراليا بشكلٍ تلقائي عند وفاة والدته الملكة إليزابيث في سبتمبر الماضي.

وتشمل تفاصيل حفل تتويج الملك تشارلز الاجراءات التالية: