تاركين خلفهما أربعة أطفال .. وفاة زوجين لبنانيين في حادث سير بأمريكا

أعلن حساب الرابطة اللبنانية في أمريكا الشمالية - Lebanese Association in North America مقتل طبيب أسنان لبناني وزوجته في حادث سير مروّع وقع لهما في ولاية ميشيغان قبل أيام.

ونقل حساب الرابطة LANA عن جمعية "يازا" غير الربحية، التي تهدف إلى التوعية حول القيادة السليمة، أن طبيب الأسنان عمر سالمين وزوجته منال قادري خسرا حياتهما في حادث سير مروع وقع في مدينة "آن آربر - Ann Arbor" غربي مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية تاركين خلفهما أربعة أطفال.

عمر سالمين وزوجته منال

وذكرت الجمعية في بيان نشرته عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي أن أصغر طفلة للزوجين الراحلين تبلغ من العمر عامًا ونصف العام.

ونعى حساب الرابطة اللبنانية في أمريكا الشمالية الزوجين الراحلين سائلين الله أن يتغمد روحهما الجنة.

كما ذكرت الرابطة أن تشييع جثمان الزوجين الراحلين سيكون يوم غد الاثنين من المركز الإسلامي الواقع في الضواحي الغربية بولاية ميشيغان.