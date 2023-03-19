تاليسكا يتسبب في بكاء طفل سعودي.. شاهد ماذا فعل

البوابة - احتفلت جماهير نادي النصر السعودي بالفوز المثير الذي حققه على ضيفه أبها بهدفين لهدف يوم أمس السبت على استاد مرسول بارك ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورصدت عدسات كاميرات التصوير الاحتفالات العارمة التي اجتاحت مدرجات مرسول بارك، في العاصمة السعودية الرياض، بعدما نجح النصر في قلب تخلفه على أبها إلى انتصارٍ مثيرٍ بهدفين لهدف.

طفل نصراوي يبكي فرحًا

وشوهدت فرحة جماهير النصر، خاصة من الأطفال، وهم يبكون فرحًا خاصة بعد ضربة الجزاء التي سددها المحترف البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

ولم يتمكن الأطفال الثلاث من إخفاء دموع الفرح بعدما نجح تاليسكا في قلب الخسارة إلى فوز بهدفين لهدف على حساب أبها.

بكاء طفل نصراوي بعد هدف تاليسكا 🥹💛 pic.twitter.com/pMpGob5lbp — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 18, 2023

وحظي مشهد بكاء المشجعين النصراويين (نادي النصر) على تفاعلٍ واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية الذين أعادوا تداول المشهد عبر حساباتهم الرسمية على منصة "تويتر".

تاليسكا يعود للنصر

ويأتي انضمام البرازيلي "تاليسكا" إلى تشكيلة النصر السعودي، بعد غيابٍ استمر43 يومًا، حين شارك في مباراة النصر أمام الفتح في 3 فبراير/شباط الماضي أمام الفتح، وأصيب بعدها وغاب عن مباراة الوحدة.

وخلال مواجهة النصر أمام أبها، بادر القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو بلفتة طيبة تجاه زميله البرازيلي تاليسكا ومنحه فرصة تسديد ضربة الجزاء في شباك أبها.

وبعد انتهاء المباراة، قال تاليسكا إن لفة رونالدو تعكس الاحترام المتبادل بين لاعبي النصر: "نحن فريق واحد نتعامل كأسرة، الأهم لنا جميعًا هو الفريق، وكل ما نفعله لصالح الفريق".

وألقت وسائل الإعلام العالمية الضوء على مبادرة رونالدو اتجاه زميله تاليسكا، إذ ذكرت صحيفة Sportnieuws الهولندية أن رونالدو يبدو أنه تغير في السعودية، حيث وافق على التنازل عن تسديد ركلة الجزاء لصالح زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي يُنافس بقوة على لقب هداف دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي.

فيما اشادت صحيفة sportsbrief بمبادرة رونالدو الذي قرر التخلي عن عن واجباته الجزائية لصالح أندرسون تاليسكا، وذكرت بأن رونالدو لم يعد "متمحور حول الذات" أو "فردي".