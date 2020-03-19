تبلغ قيمته 75 مليون دولار.. انقلاب يخت أمير سعودي على شواطئ اليونان

كشفت صحيفة "مترو" البريطانية بأن يخت فاخر يملكه أمير سعودي وتبلغ قيمته 65 مليون جنيه استرليني (أي ما يعادل 75 مليون دولار أمريكي) انقلب أثناء رفعه من الماء للقيام ببعض الإصلاحات، فوق ميناء في أثينا باليونان مما تسبب في خسائر فادحة.

وكشفت لصحيفة بأن ارتفاع اليخت، وهو عبارة عن فندق يدعى نورة الرياض، يبلغ حوالي 230 قدمًا، ويضم بداخله 11 كابينة تتسع لما يصل إلى 18 ضيفًا.

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كما يضم اليخت جناح رئيسي وقاعة خاصة بكبار الشخصيات.

وأوضحت الصحيفة بأن اليخت يمتلكه الأمير السعودي تركي بن ​​محمد بن فهد آل سعود.

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ويزن حوالي 1415 طنًا وهو مزود بسينما وجاكوزي على متنه.

ولكن انتهى الأمر بالغرق جزئيًا تحت الماء بعد وقوع حادث في أثينا باليونان، عندما تم رفعه من الماء للقيام ببعض الأعمال مما تسبب في الكثير من الخسائر.

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بدأ الحادث عندما مال اليخت بزاوية 45 درجة فملأت المياه جميع الطوابق، ولا يُعتقد أنه حدثت أي إصابات أو أي تلوث بحري ناتج عن الحادث.

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وأشارت الصحيفة الى أن الحادث وقع في 8 مارس الجاري.

من هو الأمير الأمير تركي؟

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هو تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود (5 أكتوبر 1979 - 13 ذو القعدة 1399) وزير الدولة وعضو بمجلس الوزراء والابن الأكبر من الذكور للأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية الأسبق.

ولد الأمير تركي بن محمد بن فهد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وترعرع في كنف جده الملك فهد بن عبد العزيز وجده الأمير نايف بن عبد العزيز، وأوكلت له عددًا من المهمات داخل وخارج السعودية، إضافةً إلى إشرافه على عدد من اللجان والأعمال الإنسانية والخيرية في المجتمع.

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تلقى الأمير تركي بن محمد بن فهد تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس الظهران شرق السعودية، وبعد ذلك التحق بجامعة الملك فيصل في عام 1998م وحصل على شهادة القانون والأنظمة في عام 2002م.

للأمير تركي بن محمد بن فهد خبرات عملية برئاسة مجالس إدارات أو عضوية عدد من الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي، بالإضافة إلى امتلاكه رخصة مزاولة المحاماة في المملكة والصادرة من وزارة العدل.

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