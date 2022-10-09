تجمهر نسائي في معرض الرياض للكتاب .. والكويتي كويلي السبب

شهد معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، الذي اختتمت فعالياته أمس السبت، تجمهر عدد كبير من الأشخاص، جُلهم من الفتيات والمراهقات، عند الركن المُخصص لليوتيوبر الكويتي محمد المطيري المعروف بـ"كويلي" من أجل الحصول على توقيعه الحصري على كتابه الجديد "سهاد".

ووفقًا للصور ومقاطع الفيديو التي نشرها ممن حضر فعاليات آخر أيام معرض الرياض الدولي للكتاب، تواجد مجموعة كبيرة من الفتيات والمراهقات في حفل توقيع كتاب اليوتيوبر كويلي الجديد "سُهاد" الذي حرص على زيارة المعرض من أجل لقاء جمهوره.

ومنذ اللحظة الأولى التي وصل فيها كويلي أرض معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 حتى فوجئ بالعدد الكبير من الجماهير وخاصة الفتيات والمراهقات والأطفال الذين أتوا من أجل الحصول على توقيعه والتقاط صور "حصرية" معه.

وأثارت مقاطع الفيديو التي تناقلها النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي انقاسمًا على موقع التدوين "تويتر" بين معجبٍ بما قام به كويلي ووصفوه بـ"النجاح المبهر" خاصة وأن كتاب "سهاد" هو ثاني مؤلفاته إذ سبق وأن أصدر كتابًا حمل اسم "قصص من وحي الواقع" الذي يشمل 8 قصص تتحدث عن حكايات أشخاص مروا بظروف مخيفة.

في المقابل، انتقدت الغالبية العظمى من المعلقين تجمهر الفتيات من أجل اليوتيوبر الكويتي وقالوا بأن المشهد يمثل "انحدار شديد" في الذائقة الأدبية والثقافية لدى الأجيال الجديدة واللهث وراء المشاهير من أجل الحصول على صورة معهم.

وبين مؤيدٍ ومعارضٍ للمشهد، عبر الكويتي كويلي عن امتنانه وشكره لجمهوره في معرض الكتاب الدولي في السعودية من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر".

من هو كويلي

الاسم الأصلي: محمد المطيري

محمد المطيري اسم الشهرة: كويلي

هو شاب كويتي دخل عالم السوشيال ميديا قبل سنوات واشتهر بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي "يوتيوب" و"سناب شات".

يتابع محمد المطيري عبر قناته الرسمي على "يوتيوب" التي تحمل اسم Kwili أكثر من 5 مليون شخص.

يقدم محمد المطيري بر قناته الرسمية على يوتيوب حلقات منوعة مليئة بالآراء والأفكار المتنوعة.