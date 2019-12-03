تجمّع 70 "سناتا كلوز" في بلدة ألمانية لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية

تجمع حوالي 70 شخصًا تقمصوا شخصية "بابا نويل" ومساعديه Krampus وPerchten في إحدى ساحات بلدة "مورناو" الجنوبية في ولاية "بافاريا" اللألمانية عشية 30 نوفمبر لنشر روح الأعياد في أنحاء البلدة.

ويسعى منظمو هذا الحدث الى تحقيق رقمًا قياسيًا على موسوعة "غينيس" للأرقام قياسية لـ"أكبر تجمع شخصيات سانتا كلوز" في العالم.

وقال سانتا كلوز "جوزيف ميلر" لموقع "يورو نيوز": "الإيمان هو الشيء الجميل والخاص في هذا الأمر وأريد أن أمثله، وسانتا كلوز موجود دائمًا من أجل الأطفال، ويجب ألا ندع الإيمان به يموت".

وقد بدأ ظاهرة تجمع شخصيات "سانتا كلوز" في بلدة "مورناو" الألمانية منذ حوالي 40 عامًا، حيث التقى مجموعة من "بابا نويل" هناك بعد "مهمة" توزيع الهدايا، واقترح أحدهم بتكرار هذا الحدث كل عام.

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