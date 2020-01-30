تحت شعار "عالم واحد رسالة واحدة".. الإمارات تدخل "غينيس" بأطول سلسلة تصافح بالأيدي في العالم

دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بـ"أطول سلسلة تصافح بالأيدي في العالم".

وأطلق المبادرة "مجلس شباب شرطة أبوظبي" تحت مسمّى "أطول سلسلة تصافح بالأيدي في العالم" لكسر الرقم القياسي في "غينيس" بمناسبة مرور عام على توقيع "وثيقة الأخوة الانسانية".

ونظمت القيادة العامة للشرطة بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات خاصة هذه الفعالية في حديقة "أم الإمارات" في العاصمة أبوظبي، بهدف تعزيز التسامح والسلم في العالم وزيادة الوعي المجتمعي بتقبل الآخر.

​

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن دولة الإمارات تسير على هدي رؤية ، الأمير الوالد، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ووصفه برجل السلام والتسامح.

​

وذكر أن المبادرة تهدف إلى تعزيز المكانة المتميزة التي تحققها إمارة أبوظبي عاصمة عالمية للتسامح و منارة للسلام، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية قبول الآخر ما ينعكس ايجابًا على توفير بيئة صحية للتحاور، ونشر مفهوم التسامح بين فئات المجتمع بمختلف أطيافه مما يعزز من مستوى الأمن في الدولة.

لمزيد من اختيار المحرر:

الإمارات تدخل موسوعة "غينيس" بأطول طبق "هريس" في العالم