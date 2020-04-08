تحدي"ياني أو لوريل" يضرب من جديد..تسجيل صوتي يثير حيرة العالم

قبل سنوات نشرنا لكم التحدي الجديد الذي انشغل فيه روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو تحدي "ياني أو لوريل" الذي طرحه موقع "ريديت".

ومن الواضح بأن التحدي عاد ليشغل بال روّاد مواقع التواصل الاجتماعي من جديد تمامًا كما حيّر العاملين بالبيت الأبيض قبل سنوات.

إذ نشرت الصفحة الرسمية للبيت مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وابنته "إيفانكا" وبعض موظفي البيت الأبيض وهم يتناولون نطق وسماع هذا المقطع حيث يتخيل لبعض سامعيه أنه "ياني" فيما يقول آخرون إنه "لوريل".

أثار مقطع صوتي انتشر بشكل جنوني على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا بين المستخدمين حول ما إذا كانوا يسمعون صوتا يقول: "ياني" أو "لوريل".

لتستمع الى الصوت:

وقد ظهر المقطع الصوتي لأول مرة عبر موقع "reddit" ويحتوي على كلمة واحدة، إلا أن هذه الكلمة سببت انقسامًا بين المستخدمين، فبينما كان عدد منهم يسمع اسم "ياني"، سمع آخرون اسما مختلفا تمامًا وهو "لوريل"، مما أثار جدلًا واسعًا، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد المستخدمين: "إذا قمت بتخفيض مستوى الصوت، فلن يكون هناك عمليًا صوت Bass وبالتالي ستسمع "ياني"، بينما اذا قمت برفع مستوى الصوت وتشغيله على بعض السماعات التي تحتوي على استجابة صوتية فعلية Bass- (AKA وليس هاتفك) سوف تسمع لوريل".

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