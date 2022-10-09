تحرش جماعي بفتيات وتمزيق ملابسهن يثير غضبًا في العراق

ضجّت منصات التواصل الاجتماعي في العراق بمقطع فيديو صادم يظهر تحرش مجموعة كبيرة من الشباب والفتية بفتيات خلال تواجدهن في أحد المتنزهات الترفيهية بمدينة البصرة جنوبي العراق.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، تجمهر مجموعة كبيرة من الشباب والمراهقين حول فتيات بطريقة همجية وتعمدوا مضايقتهن والتحرش بهن لفظيًا وجسديًا.

كما أظهر مقطع الفيديو تعمد الفتية تمزيق ملابس الفتيات والتحرش بهن جسديًا، فيما يُسمع أحدهم وهو يقول: شو لابسه هاي البر بوك، وهي كلمة عامية تستخدم في العراق لوصف المرأة عديمة الأخلاق.

تحرش جماعي بفتيات في العراق

وذكر متناقلو مقطع الفيديو بأن واقعة التحرش وقعت في منتزه "قرية لاند" بمحافظة البصرة، معربين عن استيائهم من غياب الرقابة الأمنية في الأماكن العامة وعدم توفير الحماية للعائلات والفتيات هناك.

وذكر أحد المعلقين إلى أن قوات الأمن العراقية تدخلت في وقت لاحق لفض اشتباك نشب، بين الشبان الذين اعتدوا على الفتيات، وبين آخرين فزعوا لتوفير الحماية لهن.

غضب على تويتر العراق

وكتبت مغردة تدعى تمارا غاضبة: "من البصرة، شباب يُهاجمون فتاتين ويمزقون ثيابهما، في منتزه قرية لاند، جـهل وتـخلف وانحطاط فكري وأخلاقي احنا عايشين بهرج ومرج فقط، لا دولة ولا قانون ولا حتى قسم من الشعب بي خير".

وكتب المغرد محمد الجبوري: "إلى صار بمدينة ألعاب القرنة لاند اكبر عيب من هنا تصيحون أهل غيرة وأنتم مجموعة حثىىالة ذرة شرف ماعدكم همج عبالك مغول يعني بنتين تحرشون بيهن تحرش لفضي وجسدي وتشك ملابس الى جيش يدخل ويرمي بنص العالم جمالة يعني شباب متكدرولهم ** أبوكم ** ".

معنى كلمة بربوك

تستخدم شريحة من المجتمع العراقي كلمة بربوك للإشارة إلى المرأة سيئة السمعة، لكن في الحقيقة هي كلمة ليست سيئة ولها معنً سيئ.

كلمة بربوك هي كلمة عراقية قديمة جدًا تطلق على كعب البستوكة المصنوع من الفخار ويستخدم لمدح شخص واسع الحيلة.



كما تعني كلمة البربوك قرعه اليقطين اليابسة التي لا تغرق في حال سقطت في الماء.

فيما يقول المثل العراقي القديم: "بربوگ لا تغرق وهدان لا يموت. . ومعناه كلمه وهدان هي (الجبان )