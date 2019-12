تحرش علني في الرياض.. والزوار الأجانب يعلقون "أنتم همج"! (فيديو صادم)

أعلن معالي المستشار ورئيس الهيئة للترفيه "تركي آل الشيخ" عن إنطلاق مهرجان "ميدل بيست للموسيقى والحفلات العالمية".

وشهد المهرجان الذي بدأت فعالياته يوم الخميس، 19 ديسمبر الحالي، إقبالًا جماهيريًا غفيرًا لمشاهدة أقوى عروض الـ"دي جي" العالمية لأكثر من 100 فنان عالمي.

لكن للأسف، لم يسري المهرجان كما كان مخطط له، فما إن انتهت أيامه الأولى حتى تصدر وسم "#تحرش_ميدل_بيست" قائمة الأكثر تداولًا في السعودية بعد أن شارك الآلاف فيه وخاصة الفتيات تعرضهنّ للجنسي.

Sexual harassment is beyond normalized to the point it happens publicly and in groups, all genders suffer from it and we need serious actions before it gets out of hands as if it didn’t already!! #تحرش_ميدل_بيست

