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تحرش علني في الرياض.. والزوار الأجانب يعلقون "أنتم همج"! (فيديو صادم)

منشور 22 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 09:33
موسم الرياض الترفيهي
موسم الرياض الترفيهي

 

أعلن معالي المستشار ورئيس الهيئة للترفيه "تركي آل الشيخ" عن إنطلاق مهرجان "ميدل بيست للموسيقى والحفلات العالمية".

وشهد المهرجان الذي بدأت فعالياته يوم الخميس، 19 ديسمبر الحالي، إقبالًا جماهيريًا غفيرًا لمشاهدة أقوى عروض الـ"دي جي" العالمية لأكثر من 100 فنان عالمي.

لكن للأسف، لم يسري المهرجان كما كان مخطط له، فما إن انتهت أيامه الأولى حتى تصدر وسم "#تحرش_ميدل_بيست" قائمة الأكثر تداولًا في السعودية بعد أن شارك الآلاف فيه وخاصة الفتيات تعرضهنّ للجنسي.

وذكرت إحداهن أن صديقتها عادت للبيت ببلوزة ممزقة وحتى أن الملابس الداخلية تعرضت للتمزيق من قبل مجموعة من الشباب مما تسبب بحالة نفسية صعبة للفتاة، فيما أضافت أخرى بأن مجموعة من الشباب لاحقوا فتاة وتم حشرها في مكان وتحرشوا بها وسط صرخات إستنجاد منها.

المفاجأة كانت عندما شاركت فتاة أجنبية فيديو تصف فيه الوضع هناك، وجاء فيه:

"أحببت الحفل لكنني كرهت الحضور بسبب المستوى اللامعقول من التحرش".

"لم أفعل شيئاً مثيرًا للغرائز ومع ذلك حاول البعض الإمساك بي وتحسس جسدي".

شاهدت نساء ترتدين العبائات ومحجبات وتم التحرش بهن ومحاولة لمس أجسادهن من قبل الحضور!أنتم همج!"

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