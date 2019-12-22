تحرش علني في الرياض.. والزوار الأجانب يعلقون "أنتم همج"! (فيديو صادم)

أعلن معالي المستشار ورئيس الهيئة للترفيه "تركي آل الشيخ" عن إنطلاق مهرجان "ميدل بيست للموسيقى والحفلات العالمية".

وشهد المهرجان الذي بدأت فعالياته يوم الخميس، 19 ديسمبر الحالي، إقبالًا جماهيريًا غفيرًا لمشاهدة أقوى عروض الـ"دي جي" العالمية لأكثر من 100 فنان عالمي.

لكن للأسف، لم يسري المهرجان كما كان مخطط له، فما إن انتهت أيامه الأولى حتى تصدر وسم "#تحرش_ميدل_بيست" قائمة الأكثر تداولًا في السعودية بعد أن شارك الآلاف فيه وخاصة الفتيات تعرضهنّ للجنسي.

Sexual harassment is beyond normalized to the point it happens publicly and in groups, all genders suffer from it and we need serious actions before it gets out of hands as if it didn’t already!! #تحرش_ميدل_بيست

pic.twitter.com/iPfBYsOEVQ — سبوكو (@undomyscars) December 22, 2019

وذكرت إحداهن أن صديقتها عادت للبيت ببلوزة ممزقة وحتى أن الملابس الداخلية تعرضت للتمزيق من قبل مجموعة من الشباب مما تسبب بحالة نفسية صعبة للفتاة، فيما أضافت أخرى بأن مجموعة من الشباب لاحقوا فتاة وتم حشرها في مكان وتحرشوا بها وسط صرخات إستنجاد منها.

المفاجأة كانت عندما شاركت فتاة أجنبية فيديو تصف فيه الوضع هناك، وجاء فيه:

Even though I have nothing to do with this but I really feel ashamed!



“The level of sexual harassment was just ridiculous”



#تحرش_ميدل_بيست pic.twitter.com/xjZUFDwSgu — ☕ ‏﮼فيصل (@Faisal_ssh) December 22, 2019

"أحببت الحفل لكنني كرهت الحضور بسبب المستوى اللامعقول من التحرش".

"لم أفعل شيئاً مثيرًا للغرائز ومع ذلك حاول البعض الإمساك بي وتحسس جسدي".

شاهدت نساء ترتدين العبائات ومحجبات وتم التحرش بهن ومحاولة لمس أجسادهن من قبل الحضور!أنتم همج!"

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