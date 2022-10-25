تحرش مدرس تربية إسلامية بـ50 طفلًا.. والمتابعون يطالبون بـ"إخصائه"

في حادثة صادمة وقعت في الكويت، أقدم مدرس تربية إسلامية من الجنسية المصرية على الاعتداء جنسيًا على عدد من الأطفال، في قضية باتت تعرف إعلاميًا بـ" وحش الفروانية "، معيدةً إلى الأذهان تفاصيل قضية مشابهة وقعت قبل 8 أعوام في محافظة حولي.

وحش الفروانية

وحول تفاصيل الحادثة، أفادت تقارير صحفية أنه جرى إلقاء القبض على مدرس تربية إسلامية مصري، أقدم على الاعتداء جنسيًا على ما يقرب الـ50 طفلًا، واستطاعت الجهات الأمنية إلقاء القبض عليه بعدما قدَّم أب باكستاني شكوى ضده، مُتهمًا إياه بالاعتداء على ابنه الذي يبلغ من العمر 8 سنوات

وأوضح الأب أن ابنه تعرض للاعتداء من قبل المدرس، الذي يعمل في إحدى مدارس محافظة الجهراء، خلال توجهه لإحدى البقالات في مدينة خيطان جنوب الكويت التابعة لمحافظة الفروانية، وقدَّم لرجال المباحث ملابس ابنه المتعرضة لملوثات ذكورية.

واستعان رجال المباحث بكاميرات المراقبة المتواجدة في المحلات والبنايات السكنية المحيطة، والتي ظهر فيها المتهم يعتدي على أحد الأطفال، ما دفعهم لتكثيف تحرياتهم والاستعانة بكاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، لشكوكهم أنه متحرش متسلسل.

وحش الفروانية يعترف بجريمته

وأشار المصدر إلى أن المتهم اعترف باغتصابه وتحرشه بأكثر من 50 طفلًا، وأنه مارس هذا الفعل الدنيء طوال الأشهر الثلاثة الماضية، وكشف أنه هدد الأطفال بالقتا في حال أخبروا ذويهم.

وتتبع رجال المباحث البلاغات المسجلة في تلك الفترة، واكتشفوا وجود ست قضايا أفادت تعرض أطفال من جنسيات آسيوية وعربية للاعتداء والتحرش، وتمكن الأطفال الست من التعرف على المتهم في طابور عرض قانوني، وكشفوا تفاصيل ما حدث لوكيل النيابة.

مطالبات بأقصى العقوبات

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأقصى العقوبات بحق الجاني، حيث طالب البعض بـ"إخصائه"، فيما دعا البعض لإعادته لمسقط رأسه، بينما طالب البعض بمعاقبته وتجريمه قبل إعادته إلى موطنه.

وعلَّق آخر: "الكويت لازم يطبقون نظام بريطانيا DBS هذا يجيكون على السجل الجنائي للشخص المتقدم للوظيفة خصوصا في هالاماكن الحساسه مع الأطفال".

وكتبت إحداهن: "مو كل مدرس تربيه اسلاميه يعني شيخ دين لا غلط ، الاغلب ماخذينها وظيفه لاجل المعاش فقط ، خاصه انها تعتبر ماده سهله بالنسبه لبعض المواد".

واستهجنت إحدى المتابعات تفاجؤ رواد مواقع التواصل الاجتماعي من إقدام مدرس الدين على هذا التصرف، وكتبت: "اللي مستنكر إن مدرس اسلامية يعتدي على الاطفال ترى فاهمين غلط هذي شهادة تشتريها يعني ممكن نشال اتوبيس عندهم يشتري شهادة ويصير عدنا مدير جمعية ويتعامل بالملايين وممكن واحد صبي عالمة يجيب شهادة ويصير مصطشار أد الدنيا وممكن أنا أصير عالم ذرة وخبير نووي وانا آعد هنا متحركتش من مكاني".