تحلم أن تتوج بلقب ملكة جمال بلادها.. عارضة أزياء مكسيكة "بلا ذراعين" تتحول لأيقونة موضة

ولدت الحسناء المكسيكية "آنا مولينا" يعيب خلقي جعلها تعيش حياتها بلا ذراعين لكن هذا لم يحبطها أو يجعلها بائسة ومختلفة عن أي شخص آخر، فهي تصر أن تتوج بلقب ولاية فيراكروز التي ستقام في مارس القادم بمسقط.

وتقول "آنا": قبولي بحالتي كان صعبًا، لكني سأكون قدوة لذوي الهمم".

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وأضافت عارضة الأزياء الحاصلة على بكالوريوس علم النفس: "ظرفي الصحي ليس قيدًا.. نجحت في التغلب على كل معوقات صادفتها في حياتي، ولم تمنعني ذراعاي المفقودتان من تناول الطعام أو استخدام الهاتف أو الكتابة بقدمي".

وأشارت الى أنها فازت مؤخرًا بلقب ملكة جمال مدينة نانتشيتال، وتعمل محاضرة تحفيزية في مركز ثقافي لتأهيل المعاقات.

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وعبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، تنشر "آنا" طاقتها الإيجابية للجميع، وتذكر فضل أصدقائها على مساندتها لتحقيق أحلامها، وتنشر صورها وهي في كامل أناقتها.

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وأشارت "آنا" الى أنها تسعى لنيل لقب ملكة جمال مسقط رأسها ولاية "فيراكروز" المطلة على خليج المكسيك، وهي الخطوة التي ستمكنها من التأهل للمنافسة على لقب ملكة جمال المكسيك.

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