تحمل شعار"الحب هو الحب".. "كوكاكولا" مُتهمة بدعم المثلية بحملتها الجديدة في هنغاريا

تواجه شركة "كوكاكولا- Coca-Cola" للمشروبات الغازية انتقادات حادّة في هنغاريا بسبب حملتها الإعلانية المصوّرة الجديدة والتي دعمت فيها "المثلية الجنسية" بشكل صريح.

وتحت شعار "الحب هو الحب"، قامت الشركة بنشر إعلانها الجديد عبر العديد من وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية والإذاعية في هنغاريا أثارت فيها انتقاد عددًا من السياسيين والنشطاء المحافظين.

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وتضمنت حملة "كوكاكولا" المثيرة للجدل صورًا لثنائيات من نفس الجنس يحملون زجاجة "كوكاكولا" في أيديهم ومُقبلين على الشرب منها، مع شعار "الحب هو الحب".

ودعا استفان بولدوغ، وهو سياسي من حزب "فيدس- Fidesz" (الاتحاد المدني المجري الحاكم) وبعض وسائل الإعلام المحافظة إلى مقاطعة منتجات Coca-Cola - أو حظرها على الأقل.

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كما أطلق عدد من النشطاء المحافظين عريضة على الإنترنت تدعو إلى مقاطعة منتجات الشركة.

وتضمنت العريضة بيانًا جاء فيه:

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"حتى الآن، لم تعلن الشركة الكبرى في هنغاريا عن محوى أو رسائل موجهة بشكل خاص للمثليين جنسيًا، لكنها ستقوم بذلك قريبًا، لذا لن يقبل المجتمع الهنغاري هذه السلوكيات، فلن يكون هناك المزيد من هذه الملصقات أو الإعلانات أو الأفلام أو منتجات تحمل قوس قزح وما إلى ذلك".

وأضاف البيان: "بمجرد البدء بهذا المسار، سيكون من الصعب إيقاف التيار".

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